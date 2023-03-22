Израиль и его арабские соседи: медовый месяц закончился

Парламент Иордании проголосовал за высылку посла Израиля в Аммане после того, как экстремистски настроенный министр финансов Белазель Смотрич выступил на мероприятии в Париже на этой неделе вместе с картой, на которой изображен «Великий Израиль», охватывающий Хашимитское королевство и оккупированные земли Западного берега.

Голосование, не имеющее обязательной силы, которое было принято почти единогласно, призывает правительство Иордании принять «эффективные меры» против заявлений и поведения Смотрича, включая высылку посла Амира Вайсброда из Аммана.

Иорданские депутаты заявили, что действия израильского министра отражают «высокомерие Израиля и неуважение к международным договорам и конвенциям», что является последней вспышкой конфликта с правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее Иордания потребовала от израильского правительства занять «четкую позицию» и вызвала посла Израиля в Аммане, чтобы выразить свое несогласие с расистской речью.

Иордания была второй арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем в 1994 году, но отношения прошли проверку.

Во время появления на мероприятии в Париже Смотрич отрицал само существование палестинской идентичности.

«Нет палестинцев, потому что нет палестинского народа», — сказал Смотрич перед аудиторией французских сторонников Израиля.

Ссылаясь на библейские «пророчества», которые «начинают сбываться», ультраправый израильский министр сказал: «Через 2000 лет... Бог собирает Свой народ. Народ Израиля возвращается домой».

Источники в иорданском правительстве сообщили Reuteurs в понедельник, что Израиль заверил Амман в том, что поведение Смотрича не отражает их позицию.

Но предлагаемая высылка израильского посла сигнализирует о резком ухудшении дипломатических отношений с Иорданией, которая годами поддерживала открытые каналы связи с израильскими официальными лицами.

Смотрич является частью крайне правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое вступило в должность в декабре и создало все большую напряженность в отношениях Израиля с его арабскими соседями.

Экстремистский министр финансов уже столкнулся с международным упреком в начале марта после того, как призвал к «уничтожению» Хавары на оккупированном Западном берегу (израильские поселенцы устроили погром в палестинском городе).

Между тем, саудовское издание "Элаф" отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты обдумывают снижение диппредставительства в Израиле на фоне обострения последних месяцев. Пока что послу ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммаду Аль-Хадже предписано отказаться от встреч с израильскими политиками и депутатами, а также от участия в публичных мероприятиях. Пока что не ясно, насколько достоверна эта информация, но сообщения о недовольстве ОАЭ неадекватностью израильского режима уже поступали.

В общем, вся выстраиваемая годами система дружеских и даже союзнических отношений Израиля с арабскими соседями успешно катится под откос из-за совершенно упоротых экстремистов в правительстве Нетаньяху. По меньшей мере можно говорить, что медовый месяц Тель-Авива с арабскими столицами закончился.

Ведь будем откровенны, предыдущие правительства, с которыми подписывались Авраамические соглашения, были отнюдь не голубями мира. Это были тоже яростные сионисты, угнетавшие палестинцев, и арабские страны не останавливало это от нормализации отношений.

Но даже для политического двуличия есть какие-то определенные рамки (в которые, справедливости ради, хорошо умеют играть такие исламофобские монстры как Китай и Россия), и вот это правительство за них уже вышло. Откровенные фашисты и антиарабские расисты в правительстве "единственной демократии на Ближнем Востоке" это чересчур уже даже для арабских диктаторов.