Турецкие солдаты арестованы за убийство двух сирийцев

Трое турецких солдат были арестованы в связи с гибелью двух сирийцев на пограничном переходе Баб аль-Хава в начале марта.

Восемь сирийцев, въехавших в южный город Хатай, засвидетельствовали о том, что 12 марта их в течение нескольких часов избивали трое турецких солдат.

По сообщениям турецких СМИ, впоследствии турецкая полиция начала расследование заявлений.

Баб аль-Хава является самым загруженным перевалочным пунктом для людей и товаров между Турцией и Сирией, а также важным пунктом доставки гуманитарной помощи в удерживаемые повстанцами районы Сирии после разрушительного землетрясения в прошлом месяце.

По сообщениям местных турецких СМИ, двух сирийцев, погибших в этой группе, заставили пить дизельное топливо и подвергли другим формам пыток.

Двое молодых людей также были избиты «острыми и тяжелыми инструментами» после попытки пересечь турецко-сирийскую границу, сообщает Al-Modon.

Мазен Аллуш, начальник отдела по связям с общественностью на переходе Баб аль-Хава, рассказал, что турецкие власти передали группу из восьми молодых людей и одно тело на рассвете в воскресенье. У мужчин были обнаружены следы побоев, в том числе переломы костей.

«Мы призываем правительство Турции начать немедленное расследование, выяснить обстоятельства инцидента, тем более что это неоднократно случалось в последнее время», — сказал Аллуш, имея в виду аналогичные случаи, которые произошли на переходе.

Сирийцы, живущие в Турции, регулярно подвергаются дискриминации и становятся объектами расистских нападений, что происходит на фоне подстрекательской риторики против беженцев со стороны ведущих политиков (прежде всего оппозиционных националистов). Эта тенденция сохранилась и даже усилилась после землетрясений 6 февраля.