Что происходит у египетских ихванов?

Со вчерашнего дня в русскоязычном сегменте соцсетей (да и не только в нем) обсуждается новость об избрании Салаха Абдель-Хака (на фото) Верховным наставником Ассоциации "Братья-Мусульмане". При этом новость зачастую подается в каком-то фантасмагорическом виде, что де "братьев-мусульман" (ихванов) возглавил лидер, живущий в Саудовской Аравии, где они запрещены, что логически может означать только одно - захват этого движения саудитами.

Что же на самом деле произошло?

На самом деле, эти слухи напомнили советский анекдот о том, что не надо путать Гоголя с Гегелем, Гегеля с Бебелем, Бебеля с Бабелем, а Бабеля с кабелем. Потому что, во-первых, речь идет о египетских, а не каких-то других ихванах, во-вторых, единого лидера у них не было фактически уже с 2021 года, когда их организация раскололась на две фракции, в-третьих, лидер одной из них определился тогда же, но умер в ноябре прошлого года, а Салах Абдель Хак стал его преемником внутри этой фракции, в-четвертых, штаб-квартира этой фракции находится в Лондоне и там же находится ее новый лидер, который в Саудовской Аравии действительно жил и женат на саудитке из известной саудитской семьи, но все это было еще в период саудовско-ихванского романа в 80-е годы прошлого века.

Итак, в тяжело переживающем погром со стороны военной хунты египетском движении ихванов раскол начался еще осенью 2021 года, когда его тогдашний Верховный наставник Ибрахим Мунир попытался поставить под свой контроль Совет Генеральной Шуры организации, приостановив полномочия шести ее членов. В ответ на это данные члены Совета приняли заявление о непризнании этого решения, смещении Ибрахима Мунира с поста Верховного наставника и избрании им вместо него Махмуда Хуссейна.

По сути это во многом и был конфликт между Муниром и Хуссейном, так как последний к тому времени фактически замкнул на себя контроль над рядом направлений внутри движения, а первый, будучи официальным лидером, предпринял попытку восстановить этот контроль, что привело к расколу.

Раскол приобрел и территориальный характер, так как центр Хуссейна и его сторонников находились в Стамбуле, а Мунира и его сторонников в Лондоне. Конечно, в связи с этим можно поспекулировать на теме борьбы английской и турецкой закулис, но, не отрицая возможностей какого-то влияния с их стороны на эти процессы, следует заметить, что никаких принципиальных противоречий между Турцией и Великобританией по внешнеполитическим вопросам нет. Поэтому, если бы один из конкурирующих центров находился в Париже, а другой в Стамбуле, это была бы интрига, а так как Лондон и Стамбул (а точнее Анкара) по многим международным вопросам выступают единым фронтом, вряд ли стоит искать в этом определяющий фактор.

Другой вопрос, что Великобритания уже давно выступает в качестве площадки оппозиционных в своих странах исламских движений многих государств Ближнего и Среднего Востока. И в этом ее интересы фактически входят в конфликт с интересами Саудовской Аравии, которая после иракско-кувейтской войны стала врагом ихванов, так как те встали тогда на сторону Саддама Хусейна и противопоставили себя монархиям Арабского Залива, решившим привлечь американцев для борьбы с ним.

Так или иначе, Ибрагим Мунир умер еще в ноябре прошлого года, а на днях его сторонниками вместо него был избран новый лидер, который разумеется был объявлен новым Верховным наставником организации. Что разумеется было опровергнуто сторонниками Хуссейна, не признавшими его полномочий.

Видеть в этом руку саудитов, заинтересованных в признании египескими ихванами режима Сиси, конечно, можно. Но сложно, так как с режимом Сиси прямо сейчас мирится действующая турецкая власть, которая по идее должна быть заинтересована в том же, а перед ее влиянием более уязвим, очевидно, стамбульский, а не лондонский центр. Поэтому если бы Лондоне была избрана креатура саудитов, заинтересованных в замирении с Сиси, центру в Стамбуле, который находится под бОльшим турецким влиянием, было бы логичнее ее поддержать.

Но все это абсолютно спекулятивные рассуждения, так как никакой достоверной информации о том, как местонахождение штабов конкурирующих фракций влияет на их отношение к Сиси, у нас нет. И не факт, что этот фактор вообще играет сколь-либо определяющую роль в этих вопросах, учитывая политический опыт нахождения ихванов в эмиграции и их способность проводить свою политику, не прогибаться под власти принимающих стран. Чему примером, кстати, и история с саудитами, когда несмотря на хорошие отношение с властями Королества в восьмидесятых они пошли на конфликт с ними из-за иракско-кувейтской войны.

Поэтому серьезные аналитики склонны объяснять все эти расколы не подковерными играми спецслужб, марионетками которых в таком случае выглядят ихваны, а кризисными явлениями внутри этого движения, давно переживающего не лучшие времена. Которые начались после поражения Арабской весны и в частности, если речь идет о египетской секции движения, переворота Сиси в 2013 году. На этом фоне одни из его последователей склонились к более радикальным методам борьбы и исповедующим их группам, другие, напротив, встали на более реформистские позиции, чем руководство организации.

Впрочем, один из вдохновителей "Братьев-Мусульман" Юсуф Аль-Кардави еще несколько десятилетий назад заявил, что в новых условиях последователям их идей продуктивнее не стремиться действовать под эгидой одной супер-организации, а рассредотачиваться по разным проектам, взаимодействуя друг с другом.Что многие из них уже давно и делают.

Что же касается перспектив изменений в Египте, они в обозримом будущем будут определяться не столько действиями египетских ихванов, которые мало на что могут повлиять, сколько устойчивостью режима Сиси и характером его политики. Возможно, под влиянием сотрудничества с теми или иными странами вроде Турции.

Тем не менее, мы продолжим следить за происходящим внутри старейшей политической организацией в Исламском мире и информировать об этом наших читателей.