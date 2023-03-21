Датскому исламофобу не рады в Британии

Датскому богохульнику запретили въезд в Великобританию после того, как он угрожал сжечь копию Корана в Уэйкфилде.
Британский министр безопасности Том Тугендхат заявил, что Расмус Палудан, основатель антиисламской партии «Страм Курс», был внесен в иммиграционный контрольный список Великобритании.
Палудан сказал, что на этой неделе он планировал сжечь Коран на площади города в Западном Йоркшире.
Это произошло после того, как четыре ученика в школе Уэйкфилда были отстранены от занятий за повреждение копии Корана.
В видео, размещенном в Twitter в воскресенье, Палудан сказал, что отправится в город, чтобы «дать отпор» «недемократическим силам».
Он утверждал, что намеревался сжечь Коран в среду, чтобы приурочить акцию к началу Рамадана.
Министр безопасности сообщил Палате общин о своем вмешательстве после того, как Саймон Лайтвуд, член парламента от лейбористской партии от Уэйкфилда, в понедельник выразил обеспокоенность по поводу возможного визита Палудана.
Лайтвуд сказал: «Ультраправый исламофский датский политик Расмус Палудан заявил, что собирается отправиться из Дании в Уэйкфилд с единственной целью — сжечь Коран в общественном месте.
«Палудан ранее был заключен в тюрьму в Дании за ненавистнические и расистские заявления. Он опасный человек, которого нельзя пускать в эту страну.
«Может ли министр внутренних дел заверить меня и мою общину в том, что правительство принимает меры для предотвращения этого?»
Тугендхат заверил, что Палудану в Британии не рады.
Он добавил: «Его поездка в Соединенное Королевство не будет способствовать общественному благу, и ему не будет разрешен доступ».
Что ж, британское правительство проявило мудрость в данном вопросе. Имея значительное мусульманское население ему в последнюю очередь нужен визит датского идиота и путинского агента, разжигающего ненависть между различными религиозными общинами северной Европы.
Четверо учеников были отстранены от занятий в средней школе Кеттлторп в Уэйкфилде в феврале после того, как ученик 10-го класса принес Коран, как сообщается, в рамках акции.
Обложка книги была порвана, а некоторые страницы потерты, но полиция пришла к выводу, что никаких правонарушений не было совершено, а директор школы сказала, что она удовлетворена отсутствием «злого умысла со стороны причастных».