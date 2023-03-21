Датскому исламофобу не рады в Британии

Он добавил: «Его поездка в Соединенное Королевство не будет способствовать общественному благу, и ему не будет разрешен доступ».

Что ж, британское правительство проявило мудрость в данном вопросе. Имея значительное мусульманское население ему в последнюю очередь нужен визит датского идиота и путинского агента, разжигающего ненависть между различными религиозными общинами северной Европы.