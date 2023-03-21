Выборы в Турции: заканчивается регистрация кандидатов

В турецкой медиа-среде вчера вышел забавный конфуз. Проправительственные СМИ начали прямую трансляцию речи Фатиха Эрбакана, сына покойного гиганта турецкой исламской политики Неджметтина Эрбакана, лидера Новой партии благоденствия. Ожидалось, что Эрбакан объявит о своем присоединении к коалиции за Эрдогана, однако вместо этого он объявил, что сам выдвинет свою кандидатуру.

«В результате обширных консультаций мы приняли решение участвовать в выборах, которые пройдут 14 мая, не вступая ни в какой альянс. Сегодня мы подадим заявку в YSK [аналог российского ЦИК] за регистрацией кандидатуры в президенты», - заявил Эрбакан.

Сообщают, что СМИ пришлось срочно свернуть трансляцию.

Впрочем, пока не факт, что Эрбакан будет участвовать в выборах. Турецкий ЦИК заявил, что Эрбакан пока не представил заверенную копию своего университетского диплома и не выполнил инструкции по использованию белого фона для своей фотографии.

Он также не задекларировал свои финансовые интересы. У него есть время до 17:00 вторника, чтобы исправить это.

У сына другого известного турецкого политика, Ахмета Озала (он сын 8-го президента Турции Тургута Озала), примерно те же проблемы и он тоже должен подать необходимые документы до 5 вечера.

Озал и Эрбакан, однако, уплатили регистрационный взнос в размере 555 980 турецких лир (29 230 долларов США / 27 270 евро).

В целом на сегодня 9 потенциальным кандидатам в президенты ЦИК либо отказал либо направил на дополнительную работу с бумагами. Кандидатуры Мухаррема Индже и Синана Огана зарегистрированы без проблем.

А вот Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдарогу проходят через принципиально другой процесс регистрации, так как их выдвигают партии в парламенте, а не общественные группы.