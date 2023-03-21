Засуха в Сомали может убивать по 135 человек в день

Рекордная засуха, охватившая Африканский Рог, может привести к гибели 135 человек в день в Сомали в период с января по июнь этого года, говорится в опубликованном в понедельник исследовании министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.

Ранее в этом месяце ВОЗ предупредила, что почти 100 000 человек в хрупкой стране столкнулись с катастрофическим уровнем голода из-за сильнейшей засухи, поразившей регион за последние четыре десятилетия.

В исследовании, проведенном в понедельник, использовалась статистическая модель для оценки, согласно которой 135 сомалийцев могут погибать по причинам, связанным с засухой, каждый день в течение первых шести месяцев этого года, а общее число погибших, по прогнозам, составит от 18 100 до 34 200 человек.

В докладе также говорится, что экстремальные погодные условия, возможно, привели к 43 000 «избыточных смертей» в прошлом году по сравнению с засухой 2017 года, при этом дети в возрасте до пяти лет составляют половину жертв.

Исследование было проведено по заказу ЮНИСЕФ и ВОЗ Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Имперским колледжем Лондона.

«Мы бежим наперегонки со временем, чтобы предотвратить смерть и спасти жизни», — сказал Мамунур Рахман Малик, представитель ВОЗ в Сомали.

«Цена нашего бездействия будет означать, что дети, женщины и другие уязвимые люди будут платить своими жизнями, пока мы безнадежно, беспомощно становимся свидетелями разворачивающейся трагедии».

Пять неудачных сезонов дождей подряд в некоторых частях Кении, Эфиопии и Сомали привели к гибели миллионов голов скота, уничтожению урожая и вынудили более миллиона человек покинуть свои дома в поисках еды и воды.

Синоптики говорят, что шестой сезон дождей также не пройдёт, что подтверждает опасения агентств по оказанию помощи, которые предупреждали о надвигающейся беспрецедентной гуманитарной катастрофе.

Хотя порог голода еще не достигнут, Организация Объединенных Наций заявляет, что более половины населения Сомали в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи.

По данным ООН, в 2011 году в Сомали разразился голод, унесший жизни 260 000 человек, более половины из которых дети в возрасте до шести лет, отчасти из-за того, что международное сообщество не действовало достаточно быстро.

В 2017 году более шести миллионов человек в стране, более половины из которых дети, нуждались в помощи из-за продолжительной засухи в Восточной Африке.

Но ранние гуманитарные действия предотвратили голод в том году.