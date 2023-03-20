Боевики кабульского режима воюют в ЧВК Вагнер?

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что в составе его наемнической группировки воюют афганские бойцы павшего два годна назад кабульского режима. По его словам они обучены работе с американской гаубицей M-777, а также работают с противотанковой системой Javelin.

“Да, действительно, афганские бойцы из ЧВК “Вагнер” работают с нами в небольшом количестве. Сейчас у нас есть артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено на американской артиллерийской системе, гаубице М-777, плюс работаем с противотанковым ракетным комплексом Javelin и другими. – Нам удалось выкупить вещи у украинских частей или трофейных подразделений”, – сказал Пригожин в комментариях, опубликованных на странице компании “Конкорд” (по сути та же ЧВК Вагнер).

Напомним, что слухи о появлении афганских военных в войне в Украине уже ходят уже давно, причем одни говорят о том, что своих бывших союзников направляет Америка на помощь Украине, другие утверждают, что афганцы воюют на стороне России.

Как бы то ни было, даже слова Пригожина пока что следует воспринимать с изрядной долей скепсиса. Никаких живых и явных свидетельств участия афганцев в войне нет и Пригожин мог сказать нечто подобное просто ради того чтобы указать, что у них есть спецы, знакомые с американским вооружением.



В тоже время, это отнюдь не что-то невозможное и простой мониторинг соцсетей может показать, что некоторые афганские военные, особенно те, что сейчас живут в Иране, готовы взять оружие снова и воевать на стороне России за деньги. Впрочем, качество этих солдат уже проверено новейшей историей Афганистана.