В Германии прекратили уголовное дело в отношении чеченца, подозреваемого в подготовке теракта

В Германии прекращено предварительное производство по уголовному делу в отношении чеченского мигранта Зелимхана Байсагурова. Его подозревали в подготовке нападении на берлинскую синагогу в январе 2020 года. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со слов чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд".

Напомним, 14 января 2020 года шестеро выходцев из Чечни были задержаны по подозрению в подготовке нападения на синагогу в Берлине. Причиной внимания к группе стал материал, который был обнаружен на мобильном телефоне у одного из задержанных, сообщали германские СМИ.

Всех задержанных тогда отпустили, однако в отношении Байсагурова все эти годы прокуратура страны вела расследование.

В январе 2020 года ассоциация "Вайфонд" заявляла, что будет требовать от властей Германии не только прекращения незаконного уголовного преследования чеченцев и извинений перед ними и их семьями, но и привлечения к ответственности виновных по факту разжигания межнациональной розни.