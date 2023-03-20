У КЧР и КБР могут оторвать куски республик под предлогом инвестиций

Уже не только "экстремистские" и "забугорные", но и лояльные российским властям национальные организации вынуждены протестовать, видя, что с их народами делает "русский мир", пока их сыны гибнут за него в Украине.

Так было на прошлой неделе, когда в одной из школ Казани воспитательница требовала от всех детей поднимать руку вверх с кулаком и кричать "я - русский", предлагая нежелающим это делать убираться из страны. И хотя бы после этого ряд татарстанских депутатов и представителей официальных организаций был вынужден выступить с протестом.

Теперь с очень осторожным протестом вынуждена выступать официальная организация Конгресс Карачаевского Народа против действий властей. Иначе видимо нельзя, ведь на кону стоит примерно треть территории Карачаево-Черкессии, включая курортные жемчужины, такие как Архыз.

Дело в том, что как стало недавно известно, этот курорт за 24,2 миллиарда рублей выкупила компания "Горные вершины", принадлежащая семье бывшего губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева (на фото). Откуда у семьи бывшего регионального и федерального чиновника такие деньги, это вопрос риторический, так что, задавать его не будем - явно хорошо "послужил".

Главный вопрос заключается в другом. Такие "заработанные непосильным трудом деньги" в курорт вкладываются не просто так. Чтобы они отбились и инвестиционный проект заработал, придется провести серьезные работы, в том числе с привлечением значительной рабочей силы, после чего туда будет должен пойти поток туристов.

Казалось бы, а что в этом плохого? Ведь в республику таким образом пойдут деньги, будут возникать рабочие места, поступать дополнительные налоги и т.д. И отвечая на этот вопрос мы даже не будем поднимать вопрос о последствиях всего этого для мусульманской среды - в конце концов, даже куда более экономически развитые мусульманские страны вроде Турции, Туниса, Египта и т.д. идут на эти издержки из-за своей заинтересованности в инвестициях.

Так что, сейчас даже не об этом. А о том, что в данном случае возникает серьезная угроза отторжения в будущем от КЧР его территории, которая побудила протестовать даже системных карачаевских общественников. И возникает она по двум причинам.

Первое - Архыз находится на той части территории КЧР, в которой повышена доля "русскоязычного" населения и которая граничит с Краснодарским краем.

Второе - фактическим хозяином компании, которой передается "Архыз" является кубанский шовинист Ткачев, который "славится" своей кавказо- и исламо- фобией. А полпредом президента в Южном Федеральном Округе сейчас является другой казак - Юрий Чайка, без покровительства которого тут явно обошлось.

Если сложить первое и второе, очевидно, почему карачаевская общественность справедливо опасается отторжения от республики в пользу Краснодарского края (который и так уже является колонизационным образованием на кавказских землях) значительной части своей территории. А далее, кстати, угроза может возникнуть уже и другим территориям, причем, не только КЧР, но и Кабардино-Балкарской Республики (КБР), так как в планах "инвесторов" продажа курортов Домбай в КЧР и Приэльбрусья в КБР. То есть, два депортированных народа карачаевцев и балкарцев пытаются оставить без своих гор и дохода с них, потому что компании которые будут владеть курортами, явно будут зарегистрированны не в этих регионах, а местное население начнут выдворять с "частной территории".

Но даже если исходить из того, что привлечение внешних инвесторов необходимо, возникает вопрос, почему в данном случае был выбран инвестор, известный своими антикавказскими и антиисламскими взглядами и почему его выбор проходил без общественного обсуждения в республике? Например, на роль инвесторов претендовали АФК "Система" и группа "Синара", владельцы которых не связанные с Краснодарским краем и не замечены в шовинистических настроениях, и среди менеджеров которых есть представители коренных народов КЧР и КБР. Но выбирается именно компания Ткачева.

И тут надо отдавать отчет в двух вещах. Кремль всеми своими действиями дает понять, что отказывается от концепции РФ как многонациональной федерации, ведя дело к ее превращению в унитарную страну, состояющую из губерний или укрепненных округов, все жители которой являются "русскими" (см. случай в казанской школе). При этом Ткачев как кубанский казак возможно не так глуп и понимает, что все это может закончиться развалом России. И вот на этот случай он уже расширяет свою мини-империю в виде Кубани, которую в таком случае собирается возглавить.

С точки зрения своих планов и интересов Ткачев в данном случае действует очень даже мудро. А что на счет представителей карачаево-балкарского народа? Понимают ли они, что робкими протестами ситуацию не изменишь? Или так и будут отправлять своих мужчин на войну в Украину в то время, как Кремль готовит колонизацию их земель, как это было в 1944 году?