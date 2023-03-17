Кто опять надругался над свитком Корана: об еще одной российской провокации

На этой неделе российские СМИ очень активно и очень организованно разгоняли два видео-ролика, на одном из которых персонажи в камуфляже, выдаваемые за украинских военнослужащих, режут сало на мусхафе Корана, выдаваемом за захваченный у кадыровцев трофей, а на другом они же сжигают несколько мусхафов (сборников) Корана, сопровождая все это грязным богохульством.

В принципе, уже по тому, кто и как крутил эти ролики и как их преподносили, было понятно, чьих это рук дело. А делалось это все для мусульманской аудитории, либо уже поддерживающей Украину, либо сомневающейся и склоняющейся к этой поддержке, мол, смотрите, как относятся к вашей религии и вашему Священному Писанию те, кого вы поддерживаете.

Разумеется, оперативно исполнил свою роль и главный российский "защитник Ислама" Рамзан Кадыров, пообещавший найти и наказать тех, кто это сделал. Правда, боимся, что в данном случае это будет сделать сложно, так как коллеги из силовых ведомств объяснят ему, что те, кто это сделал, выполняли служебное задание. Так что, велик риск того, что в качестве козлов отпущения найдут каких-нибудь украинских военнопленных, которых заставят признаться в этом.

Украинские комментаторы разобрали эти ролики, подняв их на смех как очередную непрофессиональную и карикатурную провокацию. В частности, было указано на то, что эти горе-дезинформаторы, чтобы сымитировать украинскую речь, используют слова, не употребляющиеся ни в украинском, ни в русском языках, например, "костор" вместо "багаття" или "костер", вяжут ленты на ногах, как это делают российские военные, еще начиная с первой войны в Чечне, в то время как украинские военные используют другие опознавательные маркеры и в других местах, и так далее.

В целом ролик выглядит как очень топорно сыгранная постановка, особенно на фоне многочисленных видеозаписей из мест боевых действий, которые радикально отличаются своей атмосферой, поведением людей и т.д.

Ну и наконец Центр коммуникаций Вооруженных Сил Украины сделал официальное разъяснение, в котором заявил, что данный ролик является российской провокацией https://t.me/AFUStratCom/14057 "Мы, официально, в очередной раз подчеркиваем, что подобные факты в ВСУ невозможны по умолчанию, поскольку в наших войсках защищают Украину и борются против оккупантов люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они — Герои для нашего народа, а их права, позиции и убеждения защищаются в обязательном порядке", - говорится в заявлении, которое в телеграм-канале сопровождается коротким разъяснением на чеченском языке.

То есть, в сухом остатке получается, что российские провокаторы в очередной раз осквернили свитки Корана, чтобы вбить клин между своими противниками. В очередной раз, потому что, как теперь уже достоверно установлено, за последней серией сожжений свитков Корана в Швеции, призванных помешать вступлению этой страны в НАТО, тоже стоят они.