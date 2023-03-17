Сайфулло Саипов приговорен к пожизненному заключению в американской тюрьме

Присяжные в американском суде не смогли прийти к единогласному мнению о приговоре гражданину Узбекистана, обвиняемому в совершении теракте в Нью-Йорке, в результате которой восемь человек погибли и другие получили увечья.
Такой раскол означает, что Сайфулло Саипов, 35-летний житель Нью-Джерси, автоматически получает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения за нападение в октябре 2017 года, когда он арендовал небольшой грузовик и врезался на нем в группу людей на велосипедной дорожке.
В понедельник федеральное жюри сообщило судье, что они не смогли вынести единогласный вердикт, необходимый для вынесения смертного приговора.
Приговор стал кульминацией судебного процесса, на котором были представлены эмоциональные показания выживших после нападения и родственников пяти аргентинских туристов, двух американцев и бельгийки, которые были убиты Саиповым.
В январе 35-летний Саипов был признан виновным по всем 28 пунктам обвинения, включая убийство, покушение на убийство, терроризм и сотрудничество с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).
Ответственность Саипова за убийства никогда не подвергалась сомнению. Его адвокаты признали, что в солнечный день он направил свой арендованный грузовик на многолюдную велосипедную дорожку в нижнем Манхэттене вдоль реки Гудзон, стремясь к мученической смерти.
Он сам утверждал, что действовал от имени ИГ, которая назвала его одним из своих "солдат".
Обвинение требовало для Саипова смертной казни. Но она может быть применена только в случае единогласного решения 12-ти присяжных, которого добиться не удалось.
Суд над ним стал первым федеральным судебным процессом за время президенства Джо Байдена, на котором прокуроры потребовали для осужденного смертной казни.
Сам Байден выступает против смертной казни, а в июле 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на смертную казнь по федеральным делам.
Тот факт, что прокуроры требовали смертного приговора, говорит о том, что министерство юстиции готово согласиться с высшей мерой, но только по делам о терроризме.
Сайфулло Саипов проведет остаток своих дней в федеральной тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. В этой тюрьме также содержится Джохар Царнаев, приговоренный к смерти за организацию взрывов на финише Бостонского марафона в апреле 2013 года.