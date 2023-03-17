Сайфулло Саипов приговорен к пожизненному заключению в американской тюрьме

Присяжные в американском суде не смогли прийти к единогласному мнению о приговоре гражданину Узбекистана, обвиняемому в совершении теракте в Нью-Йорке, в результате которой восемь человек погибли и другие получили увечья.

Такой раскол означает, что Сайфулло Саипов, 35-летний житель Нью-Джерси, автоматически получает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения за нападение в октябре 2017 года, когда он арендовал небольшой грузовик и врезался на нем в группу людей на велосипедной дорожке.

В понедельник федеральное жюри сообщило судье, что они не смогли вынести единогласный вердикт, необходимый для вынесения смертного приговора.

Приговор стал кульминацией судебного процесса, на котором были представлены эмоциональные показания выживших после нападения и родственников пяти аргентинских туристов, двух американцев и бельгийки, которые были убиты Саиповым.