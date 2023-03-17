Иран прекратит вооружать хуситов - WSJ

Иран согласился прекратить вооружение хуситов в Йемене в рамках недавнего примирения с Саудовской Аравией при посредничестве Китая, заявили официальные лица США и Саудовской Аравии, согласно сообщению Wall Street Journal в четверг.

Захват столицы Саны в 2014 году повстанцами-хуситами, связанными с Ираном, привел к вмешательству в 2015 году соседней Саудовской Аравии, которая возглавляет военную коалицию, поддерживающую правительственные силы Йемена.

С тех пор война унесла сотни тысяч жизней - прямых и косвенных жертв - и миллионы людей сделала беженцами. Перемирие, действовавшее с апреля 2022 года и дважды продлевавшееся, истекло в октябре, но правительство Йемена и хуситы не достигли соглашения о его продлении.

Однако ситуация на местах остается относительно спокойной уже почти год.

Прекращение Ираном поставок оружия хуситам может оказать давление на группировку, чтобы она достигла соглашения о прекращении конфликта, заявили официальные лица США и Саудовской Аравии, согласно WSJ .

Саудовская Аравия уже много лет подвергается ракетным обстрелам со стороны хуситов. Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби также подверглась ракетному обстрелу в январе прошлого года.

Иран долгое время отрицал, что снабжает группировку боевиков оружием.

Внезапное сближение между Саудовской Аравией и Ираном должно дать импульс воюющим сторонам в Йемене к миру после восьми лет конфликта, заявили представители ООН в среду.

Совет Безопасности ООН в среду обсудил влияние на Йемен шокирующего заявления Китая от 10 марта о том, что дипломатические отношения между суннитскими саудовцами и иранцами будут восстановлены в течение двух месяцев.

Ганс Грундберг, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Йемену, призвал стороны конфликта «воспользоваться возможностью» этого дипломатического прорыва в Персидском заливе.

«На разных уровнях продолжаются интенсивные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Йемене», — заявил Грундберг Совету Безопасности по видеосвязи.

По данным Госдепартамента, шведский дипломат был в Тегеране на этой неделе, а его американский коллега Тимоти Лендеркинг во вторник посетил Эр-Рияд и Оман.

Грундберг приветствовал новый «региональный и международный дипломатический импульс» для поиска мирного урегулирования в Йемене.

Выступая перед прессой в ООН в Нью-Йорке, пресс-секретарь генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик также приветствовал сближение между Эр-Риядом и Тегераном.

«Это явно возможность (...) Это большое дело, выражаясь дипломатическим языком», — сказал он. «Мы надеемся, что это создаст климат, способствующий закреплению политического пути к миру в Йемене».

Однако эта ирано-саудовская разрядка не принесет волшебного решения для Йемена, где влияние двух региональных держав на главных действующих лиц является лишь одним аспектом конфликта, предупреждают аналитики.

Страна сталкивается с множеством вызовов: гуманитарный кризис, экстремистская угроза и сепаратистские настроения на ранее независимом юге Йемена.