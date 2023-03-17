В Дженине израильтяне убили четырех палестинцев, включая подростка

В результате рейда израильской армии в оккупированном городе Дженин на Западном берегу погибли по меньшей мере четыре палестинца, в том числе подросток.

Рейд в четверг — последний с тех пор, как Израиль активизировал такие операции на Западном берегу в прошлом году — был проведен тайными израильскими силами, «ворвавшимися в центр Дженина», — цитирует палестинское государственное информационное агентство Wafa сообщение от министерства здравоохранения.

Министерство опознало троих из погибших как Юссефа Шрима, 29 лет; Нидала Хазима, 28 лет; и Омара Авадина, 16 лет. Имя четвертого не было названо.

Израильская армия подтвердила, что ее силовики действовали «в лагере беженцев Дженин».

Дженин является одним из районов на севере Западного берега, где Израиль за последний год усилил рейды в попытке подавить растущее вооруженное сопротивление палестинцев.

На любительском видео, снятом в Дженине, видно, как толпа палестинцев окружила машину, в которой, как подозревали люди, находились израильтяне под прикрытием. Появилось еще одно видео, на котором израильские военные машины буксируют машину.

Рейд произошел на следующий день после того, как Палестинская администрация заявила, что примет участие во встрече по вопросам безопасности с Израилем в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море 19 марта. В встрече также примут участие представители Египта, Иордании и Соединенных Штатов.

Политолог Нур Одех говорит, что палестинское руководство не должно присутствовать на встрече, поскольку палестинское общественное мнение «категорически против» этого.

Смерти в четверг довели число палестинцев, убитых с начала года, до 83. Израильтян же в результате нападений палестинцев погибло 14 человек.