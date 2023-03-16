Турция: после землетрясений последовало наводнение

Наводнения, вызванные проливными дождями, обрушились на две турецкие провинции, пострадавшие от землетрясений в прошлом месяце, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек и усугубились страдания тысяч людей, оставшихся без крова, сообщают официальные лица.

Турецкие СМИ сообщили, что в результате наводнения в среду погибли 11 человек в Шанлыурфе, примерно в 50 км к северу от сирийской границы. В сообщениях говорится, что в соседнем Адиямане также погибли два человека, в том числе годовалый ребенок.

Сообщается, что еще несколько человек пропали без вести.

По словам губернатора Нумана Хатипоглу, два человека погибли в Адиямане, когда волна смыла контейнерный дом в городе Тут, где проживала группа выживших после землетрясения. Сообщается о четырех пропавших без вести.

Спасатели обнаружили тела пятерых сирийских граждан в затопленном подвале квартиры в соседней провинции Шанлыурфа и извлекли еще два тела из фургона, застрявшего в подземном переходе.

Еще четыре человека погибли, двое пожарных пропали без вести, сообщил телеканалу HaberTurk губернатор Шанлыурфы Салих Айхан.

Несколько человек были эвакуированы из затопленного лагеря, где укрывались в палатках выжившие после землетрясения. По сообщению HaberTurk, пациенты также были эвакуированы из больницы.

Телевизионные кадры из Шанлыурфы показали, как паводковые воды хлынули по улице и смыли автомобили.