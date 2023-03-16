Турция готова одобрить членство Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что Анкара может вскоре ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО и позволить стране присоединиться к военному альянсу отдельно от Швеции.

Встревоженные вторжением России в Украину год назад, Финляндия и Швеция отказались от десятилетий неприсоединения и подали заявку на вступление в альянс. Все 30 членов НАТО одобрили их заявки, а 28 ратифицировали присоединение. Только Турция и Венгрия еще не сделали этого.

Правительство Турции обвиняет Швецию в слишком мягком отношении к террористическим группам, включая РПК.

Турецкие официальные лица также были возмущены серией демонстраций в Швеции, в том числе протестом антиисламского активиста, который сжег Коран возле посольства Турции.

Однако Анкара заявила, что у нее меньше проблем с членством Финляндии.

На вопрос журналистов в среду, может ли Турция ратифицировать членство Финляндии после визита президента Финляндии Саули Ниинисто на этой неделе, Эрдоган ответил: «Дай Бог, если это к лучшему».

«Каким бы ни был процесс, он будет работать», — сказал Эрдоган. «Мы выполним свою часть. Мы сдержим свое обещание. Мы встретимся с президентом в пятницу и выполним данное нами обещание».

Планируется, что Ниинистё прибудет в Турцию вместе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто в четверг, когда два официальных лица посетят районы, пострадавшие от разрушительных землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии в прошлом месяце.

Ниинистё и Эрдоган должны встретиться в Стамбуле в пятницу.

Президент Финляндии сказал, что ожидает, что Эрдоган подтвердит поддержку Турции, сообщает информационное агентство Reuters.

Между тем, позитивный тон президента Турции поддержали и два турецких чиновника, которые поговорили с Reuters на условиях анонимности.

«Весьма вероятно, что необходимый шаг для вступления Финляндии в НАТО будет завершен до закрытия [парламента] и проведения выборов», — сказал один из чиновников.

Сессия парламента Турции должна завершиться в середине апреля в преддверии парламентских и президентских выборов, запланированных на 14 мая.

«Президенту Финляндии во время его визита будут даны положительные сигналы», - сказал второй чиновник.

США и другие страны НАТО надеются, что две скандинавские страны станут членами альянса на саммите НАТО, который состоится 11 июля в столице Литвы Вильнюсе.