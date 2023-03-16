Башар Асад хочет больше российских баз в Сирии

Сирийский диктатор Башар Асад заявил, что будет приветствовать любые предложения России о создании новых военных баз и увеличении численности войск в этой ближневосточной стране, предполагая, что военное присутствие Москвы там должно стать постоянным.
Когда Россия вмешалась в войну в Сирии в 2015 году, через четыре года после того, как в стране начались протесты, она помогла склонить чашу весов в пользу Асада, обеспечив сирийскому тирану выживание.
Асад, который встречался с президентом Владимиром Путиным в Кремле в среду, поддержал войну Москвы в Украине и заявил российскому государственному информационному агентству РИА, что Дамаск признает оккупированные территории российскими.
По словам Асада, Сирия будет приветствовать любые предложения России о создании новых военных баз и увеличении численности российских войск, и сказал, что они не обязательно должны быть временными.
«Мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо», — сказал Асад РИА в интервью, опубликованном в четверг. «Военное присутствие России в любой стране не должно основываться на чем-то временном».
«Мы считаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это технический или логистический вопрос».
В январе министерство обороны России заявило, что Россия и Сирия восстановили военную авиабазу Аль-Джарра на севере Сирии для совместного использования.
В общем, сирийский тиран совершенно прямо соглашается на полную оккупацию Сирии российской армией и поддерживает аннексию украинских территорий. Вот это, если что, они называют антиимпериализмом.