Сирийский диктатор Башар Асад заявил, что будет приветствовать любые предложения России о создании новых военных баз и увеличении численности войск в этой ближневосточной стране, предполагая, что военное присутствие Москвы там должно стать постоянным.

Когда Россия вмешалась в войну в Сирии в 2015 году, через четыре года после того, как в стране начались протесты, она помогла склонить чашу весов в пользу Асада, обеспечив сирийскому тирану выживание.

Асад, который встречался с президентом Владимиром Путиным в Кремле в среду, поддержал войну Москвы в Украине и заявил российскому государственному информационному агентству РИА, что Дамаск признает оккупированные территории российскими.

По словам Асада, Сирия будет приветствовать любые предложения России о создании новых военных баз и увеличении численности российских войск, и сказал, что они не обязательно должны быть временными.

«Мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо», — сказал Асад РИА в интервью, опубликованном в четверг. «Военное присутствие России в любой стране не должно основываться на чем-то временном».

«Мы считаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это технический или логистический вопрос».