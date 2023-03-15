В Крыму силовики нагрянули в дом журналиста Ролана Османова

Российские силовики провели обыски в доме гражданского журналиста, крымскотатарского активиста Ролана Османова, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«В селе Урожайном Симферопольского района Крыма в доме активиста и гражданского журналиста Ролана Османа идет обыск... Османова увезли в Управление ФСБ в Симферополе», – сказано в сообщении.

Супруга журналиста Земине рассказала о том, что его били при обыске.

«К нам сегодня утром пришли ФСБ, как они представились, с обыском. Мы не успели позвонить кому-то, они ворвались, быстро схватили телефоны, зашли в зал, повалили мужа на пол, надели наручники», – сообщила она.

По словам женщины, Ролан Османов попросил силовиков предоставить документы и объяснить причину обыска, однако только один из них показал удостоверение.

«У ребенка трохеостома, поэтому я пошла к нему. Оставила мужа на две секунды, а они (силовики – прим.ГИ.) его уже ударили. Он опять лежит на полу. Я захожу спрашиваю, что они делают, а Ролан мне говорит, что его ударили. Они доказывают обратное, но лоб красный. За то, что он попросил у них документы», – отметила Земине.

Она также добавила, что после этого российские силовики в агрессивной форме провели обыск. Матери Османова стало плохо – женщине пришлось вызывать скорую.

В 2019 году у Османова уже проходили «оперативно-розыскные мероприятия». Силовики тогда заявили, что якобы искали наркотики, но в итоге ничего не нашли.

13 июля 2022 года возле здания российского Верховного суда Крыма, где проходил процесс по «делу Наримана Джеляла», к 39-летнему Ролану Османову подошли неизвестные в гражданской форме, масках и задержали. Как выяснилось позже, задержание лично проводил начальник отдела Центра «Э» Руслан Шамбазов, причастный к арестам адвокатов в Крыму. Из его рапорта следует, что Османов размещал у себя на странице в Фейсбуке публикации, «дискредитирующие вооруженные силы РФ». На требования проехать с ними в отдел «Э», Османов не согласился, снимал происходящее на телефон, «толкался» и «сопротивлялся». Его действия легли в основу административного протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

В сентябре подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя оштрафовал журналиста на 40 тысяч рублей за «дискредитацию российской армии».