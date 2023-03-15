Сегодня впервые отмечается Международный день борьбы с исламофобией

Организация Объединенных Наций впервые отмечает 15 марта как Международный день борьбы с исламофобией с целью принятия «конкретных действий перед лицом растущей ненависти, дискриминации и насилия в отношении мусульман».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что этот шаг является «призывом к действиям по искоренению антимусульманской ненависти».

«Дискриминация унижает всех нас. Мы должны противостоять этому», — написал он в Twitter. «Сегодня и каждый день мы должны противостоять силам разделения, подтверждая нашу общую человечность».

В прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ​​ООН) единогласно приняла резолюцию, представленную Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС), провозгласив этот день Международным днем ​​борьбы с исламофобией.

ООН заявила, что в недавнем отчете специального докладчика ООН по свободе религии или убеждений указано, что «подозрение, дискриминация и открытая ненависть к мусульманам достигли «масштабов эпидемии»».

В отчете ООН указывается, что в странах, где они представляют меньшинство, мусульмане часто сталкиваются с дискриминацией в доступе к товарам и услугам, поиске работы и образовании, и добавляется, что в некоторых странах им отказывают в гражданстве или легальном иммиграционном статусе из-за враждебного отношения к иностранцам, и якобы потому что мусульмане представляют угрозу национальной безопасности.