Сегодня впервые отмечается Международный день борьбы с исламофобией

Организация Объединенных Наций впервые отмечает 15 марта как Международный день борьбы с исламофобией с целью принятия «конкретных действий перед лицом растущей ненависти, дискриминации и насилия в отношении мусульман».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что этот шаг является «призывом к действиям по искоренению антимусульманской ненависти».
«Дискриминация унижает всех нас. Мы должны противостоять этому», — написал он в Twitter. «Сегодня и каждый день мы должны противостоять силам разделения, подтверждая нашу общую человечность».
В прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) единогласно приняла резолюцию, представленную Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС), провозгласив этот день Международным днем борьбы с исламофобией.
ООН заявила, что в недавнем отчете специального докладчика ООН по свободе религии или убеждений указано, что «подозрение, дискриминация и открытая ненависть к мусульманам достигли «масштабов эпидемии»».
В отчете ООН указывается, что в странах, где они представляют меньшинство, мусульмане часто сталкиваются с дискриминацией в доступе к товарам и услугам, поиске работы и образовании, и добавляется, что в некоторых странах им отказывают в гражданстве или легальном иммиграционном статусе из-за враждебного отношения к иностранцам, и якобы потому что мусульмане представляют угрозу национальной безопасности.
ООН добавила, что женщины-мусульманки непропорционально часто становятся жертвами преступлений на почве исламофобии.
Некоторые наблюдатели отмечают, что само появление такого дня является свидетельством больших проблем. Если уж ООН признает, что исламофобия как проблема существует, значит она действительно достигла угрожающих размеров.
К слову, вчера в преддверии первого Международного дня борьбы с исламофобией, Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, заявила, что США официально признали, что мусульмане все чаще подвергаются «дискриминации и насилию», и сослалась на обращение с уйгурами в Китае и рохинджа в Мьянме.
«Китайское правительство совершает геноцид и преступления против человечности в отношении мусульман-уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Международное сообщество должно продолжать осуждать эти злодеяния. Мы должны продолжать требовать подотчетности. И мы должны продолжать призывать к освобождению и воссоединению со своими семьями всех несправедливо задержанных в [Китае]»., — Линда Томас-Гринфилд.
Китайский посол отверг эти обвинения и заявил, что это США стремятся посеять раздор между Китаем и мусульманскими странами.