Тысячи афганских беженцев «заперты» в ОАЭ - HRW

В среду Human Rights Watch обвинила Объединенные Арабские Эмираты в произвольном задержании по меньшей мере 2400 афганских просителей убежища в «жалких» условиях более чем на год в ожидании переселения в другое место.

Правозащитная группа заявила, что от 2400 до 2700 афганцев, эвакуированных в ОАЭ после захвата Кабула талибами в августе 2021 года, остаются «произвольно задержанными» во временных домах для беженцев с ограниченной свободой передвижения и ограниченным доступом к адвокату.

ОАЭ, со своей стороны, заявили, что работают с американскими коллегами над завершением процесса переселения, но опровергли сообщения о тяжелых условиях жизни.

«Власти Эмиратов держат тысячи афганских просителей убежища взаперти более 15 месяцев в тесных, ужасных условиях без надежды на прогресс в их делах», — сказал исследователь HRW из ОАЭ Джоуи Ши, призывая к их немедленному освобождению.

Один афганский проситель убежища, опрошенный HRW, сказал: «Лагерь в точности похож на тюрьму».

ОАЭ согласились временно принять афганцев по запросу США до их переселения в другие места, сообщил AFP официальный представитель Эмиратов.

«ОАЭ продолжают работать с посольством США для обработки беженцев и поддержания связи с американскими коллегами в усилиях по своевременному переселению оставшихся эвакуированных», — сказал чиновник на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться с прессой.

«Мы понимаем, что есть разочарования, и это заняло больше времени, чем предполагалось».

Официальный представитель ОАЭ отверг утверждения HRW об условиях в импровизированном лагере, заявив, что власти предоставляют «высококачественное жилье, санитарию, медицинские, консультационные, образовательные и продовольственные услуги».

Но, по данным HRW, задержанные афганцы находятся в «тюремных условиях», без свободы передвижения и под круглосуточной слежкой. Он описал «кризис психического здоровья» в лагере, добавив, что стало известно как минимум об одной попытке самоубийства.

«Правительства не должны игнорировать шокирующее положение этих афганцев, оказавшихся в подвешенном состоянии в ОАЭ», — сказал Ши.

«В частности, правительство США, которое координировало эвакуацию в 2021 году и с которым работали многие эвакуированные, до прихода к власти талибов, должно немедленно вмешаться».

Ну и еще одну деталь стоит напомнить. На фоне кризиса с украинскими беженцами в некоторых мусульманских кругах стало модно говорить о двойных стандартах западных стран, которые реагируют на беженцев из Ближнего Востока, стран Азии и Африки, совсем не так как на беженцев из белой христианской в основном Украины. Тут речь даже не о том, что двойных стандартов нет, очевидно они есть, по целому вороху причин. Но вот вам ОАЭ, страна без двойных стандартов. Потому что какие могут быть двойные стандарты, если этой стране одинаково плевать на всех беженцев?

В Британии семьи англичан приняли к себе в дома (!) уже более 100 000 украинских беженцев. По миллиону украинцев живут в Германии и Польше, пользуясь правом на работу, образование и свободу передвижения, получая пособия и так далее.

Ладно, европейцы заботятся о европейцах, ну а что же в мусульманском мире? А в ОАЭ, одной из самых богатых стран арабского мира, мусульманского мира, Персидского залива, не могут нормально расселить всего пару тысяч афганских мусульман и ждут, когда их можно будет наконец-то передать... американцам.