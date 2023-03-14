Шесть чеченцев борются за Францию на соревнованиях

Внимание социальных сетей внезапно привлекла сборная Франции, которая представляет ее молодежном чемпионате Европы по вольной борьбе. Соревнования проходят в Бухаресте (Румыния), они продлятся с 13 по 19 марта. А абсолютно вся сборная состоит из этнических чеченцев.

Шесть спортсменов - Адам Бибулатов, Хамзат Арсамерзуев, Мухаммад-Амин Сангариев, Магамед Делиев, Рахим Магамадов, Адлан Висханов - выступят в различных весовых категориях, говорится в публикации французской Федерации борьбы.

В прошлом году на таком же чемпионате в составе сборной Франции были четверо этнических чеченцев.

Как сообщает издание Кавказ.Реалии, семья чемпиона Европы и мира среди спортсменов до 20 лет Рахима Магомадова уехала из Чечни, когда ему было четыре года. Родственники бронзового призера чемпионатов Европы и мира Адлана Висханова покинули республику в 2008 году. Причиной отъезда Висханов называл болезнь матери и "напряженную ситуацию в России".

В принципе, для Франции нет ничего нового в том, что на спортивных соревнованиях ее команда состоит из мигрантов. Существенное отличие этой команды разве что в том, что она гораздо "белее", чем обычно в французском спорте.