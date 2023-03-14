ОАЭ отказывается от военного сотрудничества с Израилем, пока Нетаньяху "не контролирует" правительство

Объединенные Арабские Эмираты замораживают закупку военной техники у Израиля из-за недавней политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская газета "Гаарец" со ссылкой на Канал 12.

Согласно отчету, на решение повлияло восхождение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору (где находится мечеть Аль-Акса) и заявление министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что палестинская деревня Хавара «должна быть уничтожена».

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид аль-Нахайян, как сообщается, заявил израильским источникам, что «пока мы не можем быть уверены, что у премьер-министра Биньямина Нетаньяху есть правительство, которое он контролирует, мы не можем сотрудничать».

В офисе Нетаньяху ответили, что сообщение Канала 12 «совершенно безосновательно. Израиль и ОАЭ поддерживают плодотворные политические контакты во всех областях, в том числе и сегодня».

В своем твите посол Израиля в ОАЭ Амир Хайек также категорически опроверг сообщение, сославшись на переговоры с высокопоставленными чиновниками «в Абу-Даби, которые осведомлены о деталях отношений двух стран».

МИД Израиля заявил, что «вопреки отчету, отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами крепкие и прочные».

Министерство упомянуло недавно достигнутое таможенное соглашение между странами, которое будет способствовать «соглашению о свободной торговле и расширению экономических, торговых и политических отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами».

В отдельном репортаже в воскресенье стало известно, что Саудовская Аравия отказала в выдаче виз израильской делегации, приглашенной для участия в конференции Всемирной туристской организации ООН.