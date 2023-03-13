Иран и Саудовская Аравия восстанавливают дипломатические отношения

Иран и Саудовская Аравия в пятницу договорились восстановить дипломатические отношения после нескольких дней трехсторонних переговоров в Пекине.

«В результате переговоров Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства... в течение двух месяцев», — сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на совместное заявление двух сторон.

Официальное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA) также опубликовало заявление позже в пятницу.

По сообщениям иранских СМИ, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с прошлого понедельника находился в Пекине для переговоров с саудовскими дипломатами.

Предыдущие раунды дипломатических переговоров проводились в Ираке и Омане в течение последних двух лет.

Дипломатические отношения между двумя странами обострились после казни в 2016 году саудовского шиитского клирика Нимра аль-Нимра, критика саудовской монархии, и десятков его сторонников. Нападения иранских демонстрантов на посольство Саудовской Аравии в Тегеране после казни побудили Эр-Рияд разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Напряженность также усугублялась смертоносной войной просаудовской коалиции против проиранских повстанцев в Йемене с 2015 года и гибелью сотен иранских паломников, совершавших хадж, в давке в том же году.

Полуофициальное информационное агентство Ирана "Тасним" сообщило, что Иран и Саудовская Аравия также «подчеркнули уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела друг друга» и согласились выполнять соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное 17 апреля 2001 года.

Хотя подробности соглашения все еще не ясны окончательно, ряд стран выразили оптимизм по поводу потепления отношений между двумя региональными державами.

В пятницу США заявили, что с осторожностью приветствуют новую сделку. Однако официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что еще неизвестно, «собирается ли Иран выполнить свои обязательства».

Ирак, страна, которая часто оказывается между Ираном и Саудовской Аравией в геополитических спорах, приветствовал дипломатический прорыв.

«Открыта новая страница в дипломатических отношениях между двумя странами», — заявили в МИД Ирака.

Соседи Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, также приветствовали новую сделку, при этом эмиратовцы высоко оценили роль Китая в переговорах.