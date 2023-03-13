В Швеции запрещено сжигать Коран

Сожжение Корана представляет угрозу безопасности Швеции и поэтому делать это больше не разрешается, пишет Dagen . После того, как ультраправый исламофоб Расмус Палудан сжег мусхаф Корана в Стокгольме, произошли события, которые негативно влияют на перспективы Швеции в НАТО, а следовательно и на ее безопасность.

Кроме того, полиция считает что сожжение Корана может увеличить риск террористических атак. Таким образом, такой акт может нанести ущерб Швеции и шведским интересам, считают в правоохранительных органах скандинавской страны.

Dagen сообщает, что полиция запретила уже две демонстрации, частью которых было бы сожжение Корана. Один из них должна была пройти у посольства Турции, чтобы продемонстрировать свое несогласие с отказом Турции разрешить вступление Швеции в НАТО. Другое письмо было от человека, который хотел сжечь Коран у посольства Ирака. «Как правило, в Стокгольме мы не разрешаем сжигать Коран во время публичных собраний, — заявил SVT Nyheter представитель полиции Ола Эстерлинг.

Многие шведские ультралибералы и ультраправые теперь жалуются то на угнетение их свободы слова, то на отсутствие запрета на сожжение Библии. То есть, как обычно в таких случаях, мусульмане у них виноваты в том, что Библию можно сжигать, а сами шведские христиане не способны возразить против этого.

Между тем в пятницу СМИ сообщила, что Швеция начала расследование в отношении Расмуса Палудана за провокацию в апреле прошлого года.

По сообщению газеты, компетентный прокурор Адриен Комбье-Хогг заявил, что по техническим причинам на возбуждение расследования ушел почти год.

Палудан сообщил газете Dagens Nyheter, что не поедет в Швецию для допроса из соображений безопасности.

Газета, однако, отмечает, что у шведской полиции есть подробный план безопасного проведения допроса.