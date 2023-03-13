Землетрясения в Турции: как коммунисты и салафиты выигрывают сердца людей

О последствиях землетрясений в Турции еще многое будет сказано, но одним из интересных результатов стал тот факт, что некоторые политические и религиозные группы, которые обычно не в ладах с турецким правительством, получили возможность изменить негативные представления общественности о себе в пострадавших от землетрясения районах. Это произошло после того, как они устремились в города, серьезно пострадавшие от стихийного бедствия, прежде чем государство смогло мобилизоваться.
Такие разные группу как турецкие коммунисты и салафиты в первый день стихийного бедствия направились в южную приграничную провинцию Хатай, где провели поисково-спасательные работы, а также предоставили экстренную первую помощь, продовольствие и одежду.
Озан Йылмаз, член центрального комитета Коммунистической партии Турции (TKP), говорит, что его группа заполнила серьезную пустоту, когда турецкое правительство не смогло добраться до места катастрофы в первые 48 часов.
«Партия начала работать в районе Армутлу в Антакье рано утром после землетрясения», — сказал он.
«В помощь спасателям мы установили стенд, состоящий из технических средств. Там были рабочие инструменты, генераторы, осветительные материалы и тому подобные вещи».
Йылмаз добавил, что они создали полевой госпиталь для лечения выживших, а также создали группы в других частях Хатая, таких как Искендерун и Арсуз, и продолжают помогать людям в пострадавших от землетрясения городах, таких как Кахраманмараш и Адыяман.
Отвечая на вопросы о том, установили ли они какую-либо координацию с государственными учреждениями, несмотря на их оппозицию государству, Йылмаз сказал, что они направляли пациентов в государственные больницы и сообщали о некоторых случаях в агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, AFAD, когда собственные спасательные команды TKP не могли пробраться сквозь завалы.
«Потому что с того дня, как мы приехали сюда, у нас сложилось впечатление, что правительство игнорировало и приносило в жертву людей здесь», — сказал он, добавив, что ТКП была там, чтобы облегчить их проблемы, как это предполагалось коммунистической идеологией.
«Существует прямая связь между тем, что мы здесь делаем, и нашей критикой правительства».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал некоторые первоначальные проблемы с реакцией страны на стихийное бедствие, но заявил, что ни одно правительство не может быть готово к землетрясению такой силы.
«Такие вещи случались всегда. Это часть плана судьбы».
Турция расположена на двух линиях разлома, и строительные нормы и правила землетрясений датируются более 80 лет назад, но первое землетрясение магнитудой 7,8 в 4:17 по местному времени, за которым последовало еще одно в 7,5 десятках километров, было гораздо более сильным, чем что-либо с 1939 года.
Помимо коммунистов, салафитские группы также возглавляли усилия по оказанию помощи в пострадавших от землетрясения районах.
Озджан Йылдырым, лидер турецких салафитов, говорит, что такие салафиты, как он сам, работали в Газиантепе, Хатае, Малатье и Кахраманмараше и поручили пекарне раздавать 25 000 буханок хлеба в день в двух пострадавших городах.
«Главная движущая сила, которая мотивирует нас, — это священная книга Аллаха и Сунна Посланника», — сказал Йылдырым, добавив, что они объединились с другими политическими группами во время ликвидации последствий землетрясения.
Йылдырым говорит, что все прежние неправильные представления жителей о салафитах развеялись, когда они начали свою гуманитарную деятельность.
«Это действительно метод пророка», — сказал он.
Другой салафитский лидер, Мурат Гезенлер, известный, как считается, своей радикальной риторикой, заявил, что его единомышленники активно участвовали в операциях по оказанию экстренной помощи со дня стихийного бедствия.
"Прежде всего у нас были построены палатки для решения жилищного вопроса. Кроме того, мы собрали зимнюю одежду, готовую еду и подобные спецпотребности и отправили их в регион", - сказал Гезенлер, добавив, что их поисково-спасательная команда также принимала участие в работе.
Он напомним, что турецкие салафиты проводили аналогичную работу в 1999 году, когда на западе Турции произошло землетрясение, унесшее жизни почти 18 000 человек.