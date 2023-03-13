Землетрясения в Турции: как коммунисты и салафиты выигрывают сердца людей

О последствиях землетрясений в Турции еще многое будет сказано, но одним из интересных результатов стал тот факт, что некоторые политические и религиозные группы, которые обычно не в ладах с турецким правительством, получили возможность изменить негативные представления общественности о себе в пострадавших от землетрясения районах. Это произошло после того, как они устремились в города, серьезно пострадавшие от стихийного бедствия, прежде чем государство смогло мобилизоваться.

Такие разные группу как турецкие коммунисты и салафиты в первый день стихийного бедствия направились в южную приграничную провинцию Хатай, где провели поисково-спасательные работы, а также предоставили экстренную первую помощь, продовольствие и одежду.

Озан Йылмаз, член центрального комитета Коммунистической партии Турции (TKP), говорит, что его группа заполнила серьезную пустоту, когда турецкое правительство не смогло добраться до места катастрофы в первые 48 часов.

«Партия начала работать в районе Армутлу в Антакье рано утром после землетрясения», — сказал он.

«В помощь спасателям мы установили стенд, состоящий из технических средств. Там были рабочие инструменты, генераторы, осветительные материалы и тому подобные вещи».

Йылмаз добавил, что они создали полевой госпиталь для лечения выживших, а также создали группы в других частях Хатая, таких как Искендерун и Арсуз, и продолжают помогать людям в пострадавших от землетрясения городах, таких как Кахраманмараш и Адыяман.

Отвечая на вопросы о том, установили ли они какую-либо координацию с государственными учреждениями, несмотря на их оппозицию государству, Йылмаз сказал, что они направляли пациентов в государственные больницы и сообщали о некоторых случаях в агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, AFAD, когда собственные спасательные команды TKP не могли пробраться сквозь завалы.