"Маргиналы" против республик? Нет, это серьезно

В прошедшие выходные в Казани прошел съезд, на котором было объявлено о создании межрегионального общественного движения "Регионы за единство России". Учредители - депутат из татарстанского города Зеленодольск Евгений Ефремов, неоднократно жаловавшийся в российские силовые структуры на руководство Татарстана за "сепаратизм", и шовинист Михаил Щеглов, призывающий к ликвидации Татарстана и его превращению в Казанскую губернию.

С такими лидерами и таким названием несложно предположить, какими являются цели и идеология нового движения. Ими объявлены противостояние "местечковой коррупции, сепаратизму" и "проявлениям национализма". Чтобы было понятно, что под них может подпадать - Ефремов в свое время жаловался в прокуратуру на то, что Рустам Минниханов продолжает называть себя президентом Татарстана, а Щеглов боролся за изъятие татарского языка из общеобразовательной программы татарстанских школ.

Конечно, кто-то скажет, что эти двое маргиналы. Но ведь получается, что эти маргиналы в итоге победили "крутых решал", сидящих в казанском Кремле и ворочащих миллиардами - должность президента у Татарстана в итоге забрали, а еще раньше отменили обязательное преподавание татарского.

В связи с этим надо напомнить, что маргиналами в свое время были и те, кто сегодня возглавили российские оккупационные администрации т.н. ДНР, ЛНР, а также Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому не надо обольщаться - к власти в России и пришли маргиналы, потому что Путина в мире сегодня воспринимают не меньшим маргиналом, чем в свое время воспринимали Щеглова в Татарстане, а о Медведеве, нечего и говорить.

Поэтому, да, маргиналы будут поддерживать маргиналы, и что? Что вы сделаете, когда завтра они начнут "денацификацию" уже Татарстана и других российских республик? Особенно в том случае, если они проиграют войну с Украиной (а это рано или поздно случится) и им надо будет на ком-то оторваться.

А о том, что их могут использовать именно, чтобы оседлать такие настроения, свидетельствует происшедшая на этих же выходных история с футбольным клубом "Рубин". Татарстанские футболисты решили свой заработок от матча с футбольным клубом "Волга" перечислить жертвам недавнего землетрясения в Турции. Обычное проявление человечности, но что тут началось! По всем Z-блогам поднялся вой об угрозе пантюркизма, потому что де посылают туркам те деньги, которые должны были послать на ZVO. И это несмотря на достаточно позитивные отношения между Москвой и Анкарой.

Поэтому угрозу от создания подобных, на первый взгляд фриковских организаций, не следует недооценивать. Ведь в том же Татарстане, славившемся когда-то своим мощным национальным движением, оно уже не может проводить подобных съездов, а его видные представители не сидят в законодательных собраниям, как Ефремов, а либо эмигрировали, как братья Кашаповы, либо находятся под постоянной угрозой посадки, как Фаузия Байрамова.

Зачем все это надо постоянно напоминать? Чтобы те, кто этого до сих пор не понял, осознали, что их враг не в Украине, куда их мужей, отцов и сыновей гонят на убой за идеи таких как Ефремов и Щеглов. И что надо готовиться к тому, чтобы при первой же возможности покончить с этим врагом - чтобы он окончательно не покончил с вами.