14 мая ТУРКИ выберут СВОЕГО президента

Итак, досрочные президентские и парламентские выборы назначены в Турции на 14 мая, а значит, в этот день турки выберут своих президента и парламент. Если точнее, то турки и курды, чьи голоса тоже окажут значительное воздействие на исход выборов, о чем ниже. Но в любом случае это будут граждане Турции.

Почему мы подчеркиваем такие казалось бы очевидные вещи? Да потому что, не для всех они до сих пор очевидны.

Мы и сами, признаться, в свое время относились к событиям турецкой внутренней политики как арене борьбы за всю Исламскую Умму, поэтому можем понять тех, кто до сих пор думает, что на этих выборах будет избираться чуть ли не ее Халиф.

Нет, друзья, избираться будет президент и парламент конкретного государства - Турецкой Республики. Вами, если вы являетесь ее гражданами. И не вами, если вы ими не являетесь. И именно из этого надо базово исходить - каким бы ни был этот выбор, это будет выбор именно турецкого народа (включая его многочисленную курдскую часть), исходя из пониманий его представителями своих национальных интересов и своего общественного блага.

Сегодня вряд ли найдется хоть один серьезный аналитик, который с уверенностью и безапелляционно заявит, кто станет победителем на этих выборах. Основные претенденты известны - это Реджеп Тайип Эрдоган от правящей коалиции Партии Справедливости и Развития (AKP) и Партии Националистического Действия (MHP), к которой присоединилась Партия Великого Единства (BBP) и может присоединиться созданная сыном Неджметтина Эрбакана Новая партия Благосостояния (Yeniden Refah). С другой стороны это объединенная Кемаль Кылычдароглу от коалиции возглавляемой им Народно-Республиканской Партии (CHP), Хорошей Партии (IYI Parti), Партии Демократии и Прогресса (DEVA), Партии Будущего (Gelecek Partisi), Партии Благополучия (Saadet), которая ведет переговоры о поддержке с левацкой курдской Партией Демократии Народов (HDP) - политическим крылом террористической Рабочей Партии Курдистана (PKK).

Социологические опросы дают очень разные разбросы результатов - как те, что предвещают победу Эрдогану, так и те, что предполагают победу его главного противника. А выбор фигуры этого противника до последнего момента оставался одной из главных интриг турецкой политики и чуть было не привел к расколу оппозиционной коалиции. Ведь 3 марта Мераль Акшенер как лидер второй по значимости для оппозиционной коалиции IYI Parti заявила о том, что покидает ее из-за несогласия с выдвижением в качестве коалиционного кандидата лидера CHP Кемаля Кылычдароглу вместо популярных мэров Экрема Имамоглу или Мансура Яваша.

Но как сказал в свое время бывший президент Турции Сулейман Демирель, сам участвовавший во многих коалиционных переговорах, 24 часа для турецкой политики слишком большой срок. Поэтому примерно через день Акшенер вернулась в коалицию, после того, как Кылычдароглу заявил, что в случае его победы Имамоглу, Яваш и лидеры всех коалиционных партий станут его вице-президентами.

Сам по себе Кылычдароглу весьма непопулярная фигура даже у многих из тех, кто оппозиционно настроен к Эрдогану. Поэтому многие сразу же поспешили поздравить Эрдогана с досрочной победой на выборах, но мы бы не стали так спешить - как говорится, "не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Лидеры очень разношерстной оппозиционной коалиции, многих членов которых объединяет друг с другом только неприятие нынешней власти, при том, что часть из них сами вышли из нее, например, Абдуллах Гюль, Али Бабаджан, Ахмет Давутоглу, сумели преодолеть свой раскол, и это не очень хорошая новость для правящей коалиции.

Еще одна важная интрига сейчас - это поддержит ли оппозиционную коалиция левацко-курдская HDP и удастся ли им договориться о сотрудничестве. Этому мешает принципиальная позиция главы IYI Parti Мераль Акшенер, которая сама родом из ведущей когда-то турецко-националистической партии MHP, которую покинула когда-то из-за разногласий по отношению к Эрдогану. Схожая проблема и у правящей коалиции - ей не менее важно привлечь на свою сторону демографически растущий курдский электорат, его консервативную часть, которая частично отшатнулась от AKP из-за ее коалиции с MHP. Помочь решить эту проблему Эрдогану могла бы исламско-курдская партия Huda Par, но открытый союз с ней невозможен из-за коалиции с MHP. Поэтому можно сказать, что обе основные турецкие коалиции нуждаются в курдском электорате, но при этом его мобилизацию ими блокируют радикально-националистические участники этих коалиций, и от того, как они сумеют эту проблему решить, в значительной степени может зависеть их успех или неуспех.

Ну а теперь о главном - том, с чего и начиналась эта статья.

На нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в свое время возлагались огромные надежды, часть из которых он оправдал, а часть нет. Но в том-то и дело, что эти надежды были разными у граждан Турции и многих из тех, кто воспринимал его как лидера мировой Исламской уммы. Какие надежды оправдались, а какие нет у граждан Турции, предоставим судить им самим. Что же касается тех мусульман-иностранцев, которые возлагали на него эти надежды, повторим по сути то, о чем периодически пишем уже с 2016 года.

Да, президент Эрдоган много чего добился и во внешней политике. Что-то ему в ней удалось, что-то нет - и о том, и о другом мы не раз писали все эти годы. Но главное, что надо понимать, что он является лидером того, что в современной политике называется национальным государством, то есть, страны, которая принадлежит ее народу и гражданам, а не каким-то международным силам и движениям. И если кто-то думал, что он как международный исламский лидер сумеет эти рамки преодолеть, то с этими иллюзиями уже давно пора растаться.

Более того, укажем, что не только связанность этими рамками, но и сила турецких мусульман в сравнении с представителями многих мусульманских народов и общин, у которых нет своих успешных национальных государств, заключается именно в этом. Поэтому мы и хотим подчеркнуть, что кто бы ни победил на этих выборах, очень важно, чтобы хотя бы это достижение - консолидированное турецкое государство было сохранено, а не погрушилось в гражданскую войну, как это произошло во многих соседних странах.

И тут ответственность ложится как на оппозицию, так и на власть, которые должны понимать, что и победитель, и проигравший должны идти на компромиссы ради сохранения национального единства и одергивать сектантов с обеих сторон.

В оппозиции это касается тех, кто надеется вернуть те старые, дискриминационные порядки по отношению к верующим, борьба с которыми и помогла в свое время Эрдогану заручиться поддержкой мусульманского большинства страны. Сегодня Кылычдароглу вроде бы заявляет, что в случае его победы возвращения этих порядков не будет, в пользу чего говорит присутствие в выдвигающей его коалиции про-религиозных партий Saadet, Gelecek, Deva. Однако многие его сторонники, открыто призывающие к запрету исламских джамаатов, курсов Корана, оскорбляющие исламские святыни, отнюдь не внушают уверенности в правдивости таких деклараций...

С другой стороны мы сегодня слышим, в том числе и в русскоязычной среде, что даже, если Эрдоган проиграет на выборах, он не имеет права уступить власть кемалистам, а мусульмане в этом случае должны выйти на улицы и установить свою власть силой. Не надо быть выдающимся аналитиком, чтобы понять, что в этом случае Турцию ждет или горячая гражданская война или превращение в маргинальную страну вроде Беларуси после 2020 года, когда Лукашенко сделал именно это, подтасовав выборы, или полу-гражданская война вроде той, что идет в Иране, где то утихают, то вспыхивают выступления против режима.

Аллах Свидетель, это не то, чего надо желать братьям-мусульманам и мусульманской Турции. Поэтому, кто бы ни победил на этих выборах, очень важно, чтобы он это сделал в честной борьбе, и чтобы его победа была признана проигравшим, как это обычно и происходит в современных странах.

И да, мы прекрасно понимаем, что в случае смены власти в Турции есть риски не только попыток антирелигиозного реванша, но и просто сведения счетов с оппонентами и т.д. Но системным устранением этих рисков не может быть вечное сохранение власти силой одной группировкой, игнорируя реальные настроения общества. Тут скорее следует согласиться с теми политическими деятелями и силами Турции, которые заявляют, что ей нужна более сбалансированная политическая система, в которой победитель не получает все, но будет сохранять зависимость от союзников по коалиции в парламенте, а также парламентской оппозиции.

Поэтому как друзья мусульманской Турции мы желаем ей честных и справедливых выборов, а турецкому народу выбрать на них для себя лучшее будущее, чтобы в результате не растерять то благое, что у него есть, а сохранить и преумножить.