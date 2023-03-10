В Афганистане убит губернатор северной провинции Балх

Губернатор северной афганской провинции Балх был убит вместе с двумя другими людьми в результате взрыва, который произошел в его офисе в четверг.

«Сегодня около 9 часов утра на втором этаже офиса губернатора произошел взрыв, в результате взрыва (губернатор) Мавлави Мохаммад Дауд Музаммиль был убит вместе с двумя мирными жителями», — сказал Мохаммед Асиф Вазири, представитель полиции Балха.

«Сегодня утром в результате взрыва погибли два человека, в том числе Мохаммад Дауд Музаммиль, губернатор Балха», — заявил AFP представитель местной полиции Асиф Вазири, добавив, что взрыв произошел на втором этаже его офиса в столице провинции Мазар-и-Шарифе.

«Это был теракт смертника. У нас нет информации о том, как смертник добрался до офиса губернатора», — сказал он, добавив, что также были ранены два человека.

Взрыв произошел сразу после того, как губернатор прибыл в свой кабинет, сказал Хайруддин, который был ранен в результате инцидента и находится в больнице в Мазари-Шарифе.

«Раздался взрыв. Я упал на землю», — сказал он AFP, добавив, что был свидетелем того, как его друг потерял руку во время взрыва.

Музаммиль был «замучен в результате взрыва, устроенного врагами ислама», — написал в твиттере официальный представитель правительства Забиулла Муджахид.

Первоначально Музаммиль был назначен губернатором восточной провинции Нангархар, где он руководил борьбой с ИГИЛ, а в прошлом году его перевели в Балх.

Согласно заявлению правительства, в среду он встретился с двумя заместителями премьер-министра и другими высокопоставленными чиновниками, посетившими Балх для рассмотрения крупного ирригационного проекта на севере Афганистана.

Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за это нападение, но все указывает на группировку ИГИЛ, которая в последние месяцы осуществила серию смертоносных нападений в Афганистане, одни на гражданские объекты, а другие на талибских силовиков.

Насилие в Афганистане резко снизилось с тех пор, как талибы вернули контроль, но ситуация с безопасностью снова ухудшилась из-за смертоносных атак ИГИЛ.