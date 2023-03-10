Тунис: президент распустил муниципальные советы, укрепив свою власть еще больше

Президент Туниса Кайс Сайед объявил о роспуске муниципальных советов страны всего за несколько месяцев до того, как должны были состояться новые выборы.

Этот шаг воспринимается как последнее расширение почти автократических полномочий Сайеда в результате постоянного разрушения демократических основ Туниса с тех пор, как он стал президентом в 2019 году.

«Мы вносим указ о роспуске муниципалитетов и замене их новыми советами», — заявил Саид на заседании кабинета министров в среду.

Хотя президент Туниса пообещал, что новые органы все же будут избраны, они будут связаны новыми правилами и ограничены в своей автономии.

Саид ранее критиковал некоторые муниципальные советы за то, что они действуют как «государство в государстве», и утверждал, что многие из этих органов «не нейтральны».

Последний раз тунисские муниципалитеты избирались в 2018 году, до прихода к власти Кайса Сайеда , три из которых перешли под контроль оппозиционной партии Эн-Нахда.

Согласно тунисской конституции 2014 года, муниципальные советы обладают значительными полномочиями, которые в значительной степени были отменены новой противоречивой конституцией Сайеда.

«К сожалению, президент не видит смысла в разделении полномочий», — сказал Аднан Буазид, глава национального совета муниципалитетов, в интервью Mosaique FM, глава которого недавно был заключен в тюрьму.

Президент утверждает, что эти шаги были законными и необходимыми для спасения Туниса от хаоса, неоднократно называя своих критиков предателями и врагами государства.

В прошлом году он также взял на себя высшую власть над судебной системой.

Тунис считался единственным относительным успехом арабской весны, когда он принял демократию после революции 2011 года, вызвавшей восстания по всему региону.

Однако годы политического паралича и экономической стагнации разочаровали многих тунисцев, и Сайед был избран в 2019 году как политический аутсайдер, пообещавший переделать систему. Тунис по-прежнему охвачен высоким уровнем безработицы и застойной экономикой.