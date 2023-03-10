США "обеспокоены" поселенческим насилием на Западном берегу

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Израиль в четверг выразил "обеспокоенность" по поводу насилия израильских поселенцев в отношении палестинцев и предостерег от действий, которые могут вызвать еще большую нестабильность.

Остин провел переговоры в Тель-Авиве после того, как израильские войска застрелили трех палестинцев на оккупированном Западном берегу, а протестующие выступили против крайне правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Я здесь как друг, который глубоко привержен безопасности Государства Израиль, но Соединенные Штаты также по-прежнему решительно выступают против любых действий, которые могут вызвать еще большую нестабильность, включая расширение поселений и подстрекательскую риторику», — сказал глава Пентагона.

«Мы особенно обеспокоены насилием со стороны поселенцев в отношении палестинцев, поэтому мы продолжим выступать против действий, которые могут сделать решение о создании двух государств еще более недосягаемым», — заявил он на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Тысячи израильтян, выступающих против правительственных планов правовой реформы, также заблокировали дороги в аэропорту Бен-Гурион и вокруг него, недалеко от Тель-Авива, вынудив в последнюю минуту изменить место проведения переговоров Остина.

А всего за несколько часов до прибытия Остина в Израиль тайные агенты израильской пограничной полиции застрелили трех подозреваемых палестинских боевиков на Западном берегу.

Министерство здравоохранения Палестины объявило о «мученической смерти» трех мужчин, застреленных израильскими войсками в Джабе, недалеко от северного города Дженин.

«Мы встречаемся сегодня во время напряженности, поэтому у нас была очень откровенная и откровенная дискуссия среди друзей о необходимости деэскалации, снижения напряженности и восстановления спокойствия, особенно перед праздниками Песах и Рамадан», — сказал Остин.

Глава Пентагона также призвал «палестинское руководство бороться с терроризмом, возобновить сотрудничество в области безопасности и осудить подстрекательство».

Министерство здравоохранения сообщает, что в этом году было убито 78 палестинцев, в том числе 14 детей.

"Обеспокоенность" это хорошо, но ничего, чтобы наказать Израиль США конечно же не сделают. Даже расисту Смотричу в конце концов дали визу.