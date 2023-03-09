Войска США останутся в Ираке - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин совершил необъявленную поездку в Ирак, в ходе которой заявил, что Соединенные Штаты привержены сохранению своего военного присутствия в стране и продолжению борьбы с ИГИЛ.

Поездка главы Пентагона в Багдад во вторник состоялась незадолго до 20-й годовщины вторжения США в Ирак в 2003 году, которое привело к гибели десятков тысяч иракских мирных жителей, свержению Саддама Хусейна и помогло вырасти таким силами как ИГИЛ.

США вывели свои войска в 2011 году, но администрация бывшего президента Барака Обамы через три года отправила тысячи солдат обратно в Ирак и соседнюю Сирию для поддержки борьбы с ИГИЛ.

В настоящее время у США есть 2500 солдат в Ираке и 900 в Сирии, которые консультируют и помогают местным силам в борьбе с ИГИЛ.

Несмотря на территориальное поражение в Ираке в конце 2017 года, боевики ИГИЛ по-прежнему проводят атаки в стране, а также в Сирии. В результате атак ИГИЛ за последние месяцы были убиты и ранены десятки иракских солдат.

«Мы сосредоточены на миссии по разгрому ДАИШ [ИГИЛ], и мы здесь ни для чего другого», — сказал Остин. «Любые угрозы или нападения на наши силы только подрывают эту миссию», — добавил он, очевидно, имея в виду проиранских боевиков, которых обвиняют в атаках на американские объекты в Ираке.

Остин, самый высокопоставленный чиновник в администрации президента Джо Байдена, посетивший Ирак в последние годы, был последним командующим американскими войсками там после вторжения.

«Силы США готовы остаться в Ираке по приглашению правительства Ирака», — сказал Остин журналистам после встречи с премьер-министром Ирака Мохаммедом аль-Судани и министром обороны Табетом Мухаммадом аль-Аббаси.

Он сказал, что эти силы выполняют небоевые и консультативные функции в поддержку «борьбы с терроризмом под руководством Ирака».

«Соединенные Штаты будут продолжать укреплять и расширять наше партнерство в поддержку безопасности, стабильности и суверенитета Ирака», — сказал он.

Тем временем в офисе Аль-Судани сообщили, что он и Остин обсудили сотрудничество между их странами в борьбе с ИГИЛ.