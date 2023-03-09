Израиль разрешил ввоз в сектор Газа 44 видов товаров

Израильские власти разрешили ввозить 44 товара в осажденный прибрежный анклав без необходимости предварительного согласования или подачи специального запроса, заявил в среду официальный палестинский комитет.

Новое израильское решение вступит в силу в четверг, сообщает Президентский комитет по координации ввоза товаров в полосу Палестинской автономии.

«Местные компании и фабрики могут ежедневно ввозить разрешенные товары в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, единственный коммерческий переход с Газой, основанный на применимой системе», — говорится в заявлении комитета.

«Панели Zinsco, солнечные батареи, двери электрических лифтов, железные провода, медь, железные двери, алюминиевые панели, автомобильные масла и режущие машины входят в число товаров, предназначенных для доставки в прибрежный анклав», — отмечается в заявлении.

Пока официального израильского комментария по этому поводу нет.

С 2007 года Израиль ввел блокаду прибрежного анклава после того, как движение ХАМАС захватило территорию после боев с силами Палестинской автономии под руководством ФАТХ в 2006 году.

В результате израильские власти запретили ввоз десятков наименований товаров под предлогом их двойного назначения.

Внезапное решение Израиля совпало с прибытием прошлой ночью главы Катарского комитета по восстановлению сектора Газа посла Мохаммеда аль-Эмади в сектор Газа в попытке стабилизировать состояние спокойствия между палестинскими группировками и Израилем.

Не исключено также, что Израиль таким образом пытается успокоить ХАМАС после эскалации насилия на Западном берегу.

Источники в палестинских службах безопасности сообщили TNA , что Аль-Эмади вошел в Газу через контролируемый Израилем контрольно-пропускной пункт в северной части сектора Газа и должен встретиться с официальными лицами ХАМАС и другими представителями гражданских и международных организаций.