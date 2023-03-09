Саудовский инженер вышел на свободу после 20 лет в Гуантанамо

США освободили инженера из Саудовской Аравии, который более 20 лет находился в заключении в военной тюрьме Гуантанамо, несмотря на то, что ему так и не были предъявлены обвинения в предполагаемых преступлениях после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Министерство обороны США заявило в среду, что 48-летний Гассан аль-Шарби был возвращен в Саудовскую Аравию после того, как в феврале 2022 года контрольный совет определил, что его содержание под стражей «больше не является необходимым для защиты от сохраняющейся серьезной угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов».

Аль-Шарби был переведен в Саудовскую Аравию «при условии соблюдения комплексных мер безопасности, включая мониторинг, ограничения на поездки и постоянный обмен информацией», — говорится в заявлении министерства обороны.

В 2022 году Совет периодической проверки Пентагона постановил, что Аль-Шарби не занимал руководящей или посреднической должности в «Аль-Каиде» и подчинялся требованиям в заключении. В нем также говорилось, что у него были неуказанные «проблемы с физическим и психическим здоровьем».

США заявили, что Аль-Шарби бежал в Пакистан после терактов 11 сентября и прошел обучение по изготовлению бомб. В следующем году он был арестован там, предположительно подвергался пыткам в заключении и отправлен в лагерь для военнопленных Гуантанамо.

Американские военные выдвинули обвинения против Аль-Шарби и нескольких других, но сняли их в 2008 году. Хотя ему так и не было предъявлено обвинение в совершении преступления, его освобождение также не было одобрено, и США продолжали удерживать Аль-Шарби как враждебного боевика.

Аль-Шарби изначально стал мишенью, потому что он учился в авиационном университете в Аризоне и посещал летную школу вместе с двумя угонщиками самолетов из «Аль-Каиды», участвовавшими в терактах 2001 года.

Он стал как минимум четвертым узником Гуантанамо, освобожденным и отправленным в другую страну в этом году.

База ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе содержала около 600 заключенных на пике своего развития в 2003 году. После перевода Аль-Шарби в ней теперь находится 31 заключенный, в том числе 17 человек, которые могут быть переведены, если будет найдена стабильная страна, которая примет их. заявило оборонное ведомство.

Правозащитные организации уже давно призывают к закрытию лагеря для военнопленных Гуантанамо.