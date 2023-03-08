Турция: ущерб от землетрясений оценивается более чем в 100 миллиардов долларов

Ущерб, причиненный разрушительными землетрясениями в Турции в прошлом месяце, превысит 100 миллиардов долларов, заявил представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в преддверии крупной конференции доноров на следующей неделе.

«Из расчетов, сделанных на сегодняшний день, ясно, что сумма ущерба, представленная правительством и подтвержденная… международными партнерами, превысит 100 миллиардов долларов», — заявила Луиза Винтон из ПРООН на брифинге во вторник по видеосвязи из Газиантепа, города, который сильно пострадал от землетрясений.

Предварительная цифра ущерба, которая, по словам Винтона, охватывает только Турцию, используется в качестве основы для конференции доноров, которая состоится 16 марта в Брюсселе, чтобы собрать деньги для пострадавших и реконструкции.

Ранее Всемирный банк оценил прямой ущерб в Турции в 34,2 миллиарда долларов, но заявил, что затраты на восстановление и реконструкцию будут намного выше, а потери валового внутреннего продукта Турции, связанные с экономическими сбоями, вызванными землетрясениями, также добавятся к стоимости.

Винтон сказала, что турецкое правительство при поддержке ПРООН, Всемирного банка и Европейского союза подсчитало гораздо больший ущерб.

По ее словам, как только эта оценка будет завершена, она станет основой для конференции доноров по восстановлению и реконструкции на следующей неделе.

Также по ее словам, затраты на восстановление, включая строительство улучшенной и более экологически устойчивой инфраструктуры, «явно превысят эту сумму».

Винтон назвала события в наиболее пострадавшей провинции Хатай в Турции «апокалиптическими», заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. «Потребности огромны, но ресурсов мало», — сказала она.

По данным правительства Турции, около двух миллионов выживших были размещены во временных жилищах или эвакуированы из пострадавшего от землетрясения региона.