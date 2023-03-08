8 марта - день памяти жертв депортации балкарцев

Восьмого марта балкарский народ вспоминает прошедшую 79 лет назад депортацию. Тогда 37 тысяч человек, в основном старики, женщины и дети, были высланы в Среднюю Азию и Казахстан. За несколько лет от голода, холода и болезней погибло больше половины из них.

Инициатором и организатором депортации было коммунистическое руководство Советского Союза, а конкретно Лаврентий Берия. Официально эта операция, как и в случае с вайнахами и крымскими татарами, обосновывалась якобы фактами участия представителей балкарского народа в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны.

О событиях, предшествовавших выселению балкарцев, имеются свидетельства тогдашнего Первого секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б). З. Д. Кумехов так вспоминал эти события в своих мемуарах: «25 февраля в 9.00 Кобулов провел меня в вагон-салон (наподобие пульмана). В салоне находились Берия, Серов, Бзиава и Филатов (последние возглавляли наркоматы внутренних дел и госбезопасности Кабардино-Балкарии - прим. ГИ). Берия встретил меня крайне недружелюбно и разразился площадной бранью и нецензурными ругательствами в адрес Кабардино-Балкарии, которая, по его словам. не удержала район Эльбруса и сдала его немцам… После того, как был исчерпан весь возможный запас ругательских слов, он сообщил, что население Кабардино-Балкарии подлежит выселению».

5 марта в балкарских поселениях рассредоточились воинские части. Людей успокоили и сообщили, что солдаты прибыли для отдыха перед предстоящими боями. Утром 8 марта операция началась. Солдаты врывались в дома, поднимали с постели стариков, женщин и детей, приказывая им собраться в считанные минуты. Людям не дали времени взять все необходимые вещи и продовольствие. Их погрузили в подготовленные заранее студебеккеры и отправили на железнодорожную станцию в Нальчике.

Операция по выселению балкарцев заняла 2 часа. Депортацией руководили И. А. Серов и Б. З. Кобулов. Забирали всех без исключения — участников Гражданской и Отечественной войн, жен и детей фронтовиков, инвалидов войны, депутатов всех уровней. Главным признаком отбора было балкарское происхождение. Позднее вина за национальность переносилась и на рожденных в депортации детей.

Была разработана четкая инструкция о порядке выселения. Согласно ей переселенец мог взять с собой продовольствие и имущество весом до 500 кг на семью. Но солдаты не дали людям такого шанса, они забирали балкарцев, в чем те были, без продуктов, с небольшим багажом. Людей заталкивали в вагоны по 40 — 50 человек. 11 марта Берия доложил Сталину, что операция по выселению балкарцев завершилась 9 числа. С железнодорожной станции в Нальчике к местам нового поселения было отправлено 14 эшелонов и 37,103 балкарцев. Общее число депортированных составило 37,713 человек.

За 18 дней пути от голода, холода и болезней умерло 562 человека. Людей хоронили наспех прямо у путей во время коротких остановок, когда же остановиться было нельзя, трупы просто сбрасывались под откос.

Из общего числа высланных 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. Мужчины — те, кто не был в тот момент на фронте — старики, инвалиды, вернувшиеся с войны, партийные работники и сотрудники внутренних дел. В итоге, жертвами депортации оказались женщины и дети.

Балкарцам разрешили вернуться только через 13 лет. Этот день – 28 марта – отмечают в Кабардино-Балкарии как День возрождения балкарского народа. Еще через 30 лет были приняты законы о реабилитации репрессированных.

Да смилуется Аллах над всеми пострадавшими братьями и сестрами.