Западный берег: всеобщая забастовка в знак протеста против израильского насилия

Через день после того, как израильские силы убили шесть палестинцев и ранили десятки других, на оккупированном Западном берегу объявлена всеобщая забастовка.

Предприятия в таких городах, как Дженин, Наблус и Рамаллах, закрыли свои двери в среду утром в связи с убийствами.

Школы и государственные учреждения также заявили, что будут бастовать, но они и так уже планировали закрыться, поскольку среда также является официальным государственным праздником на оккупированном Западном берегу в связи с празднованием Международного женского дня.

«Забастовка является осуждением резни, совершенной оккупантами сегодня в Дженине и его лагере, которая унесла жизни шести мучеников, а также сделала десятки людей ранеными», — сообщил Иссам Бакр, представитель объединенного координационного комитета палестинских фракций, в своем заявлении во вторник вечером, добавив, что забастовка охватит акции протеста против израильских сил.

Во вторник днем ​​израильская армия начала крупномасштабную атаку на лагерь беженцев Дженин на севере оккупированного Западного берега, в результате чего шесть человек были убиты и 26 человек получили ранения боевыми патронами, в том числе трое находятся в критическом состоянии.

Пятеро из убитых были жителями лагеря беженцев Дженин: Мохаммад Ваэль Газзави, 26 лет; Тарек Натур, 27 лет; Зиад Зирини, 29 лет; Мутасем Саббах, 22 года, и Мохаммад Хлуф, 22 года.

Шестой, 49-летний Абдельфаттах Харуше, был из лагеря беженцев Аскар в городе Наблус, примерно в 40 км к югу от Дженина.

Израильская армия заявила, что подозревает, что Харуше совершил обстрел из проезжающего мимо автомобиля в городе Хувара недалеко от Наблуса, в результате которого 26 февраля погибли двое израильских поселенцев.

Харуше был лидером вооруженного крыла базирующегося в Газе движения ХАМАС, Бригады аль-Кассам.

Он жил в доме в лагере беженцев Дженин вместе с другими бойцами, когда во вторник израильские силы совершили налет на лагерь и осадили их внутри дома, а затем обстреляли его ракетами и убили.

Рейд во вторник стал последним нападением Израиля на палестинских боевиков на оккупированном Западном берегу, в результате которого также были убиты мирные жители.

Во вторник вечером тысячи палестинцев ответили на призыв группировки "Логово льва" в Наблусе и вышли на улицы в знак протеста.

В конце января в ходе израильского рейда в Дженине погибли 10 палестинцев, в том числе пожилая женщина. Затем, 6 февраля, в ходе рейда в Иерихоне было убито пять человек, а 22 февраля в ходе другого рейда в Наблусе погибло 11 человек.

В этом году израильские силы убили по меньшей мере 68 палестинцев, а поселенцы убили пятерых палестинцев.