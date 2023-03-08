Западный берег: всеобщая забастовка в знак протеста против израильского насилия

Через день после того, как израильские силы убили шесть палестинцев и ранили десятки других, на оккупированном Западном берегу объявлена всеобщая забастовка.
Предприятия в таких городах, как Дженин, Наблус и Рамаллах, закрыли свои двери в среду утром в связи с убийствами.
Школы и государственные учреждения также заявили, что будут бастовать, но они и так уже планировали закрыться, поскольку среда также является официальным государственным праздником на оккупированном Западном берегу в связи с празднованием Международного женского дня.
«Забастовка является осуждением резни, совершенной оккупантами сегодня в Дженине и его лагере, которая унесла жизни шести мучеников, а также сделала десятки людей ранеными», — сообщил Иссам Бакр, представитель объединенного координационного комитета палестинских фракций, в своем заявлении во вторник вечером, добавив, что забастовка охватит акции протеста против израильских сил.
Во вторник днем израильская армия начала крупномасштабную атаку на лагерь беженцев Дженин на севере оккупированного Западного берега, в результате чего шесть человек были убиты и 26 человек получили ранения боевыми патронами, в том числе трое находятся в критическом состоянии.
Пятеро из убитых были жителями лагеря беженцев Дженин: Мохаммад Ваэль Газзави, 26 лет; Тарек Натур, 27 лет; Зиад Зирини, 29 лет; Мутасем Саббах, 22 года, и Мохаммад Хлуф, 22 года.
Шестой, 49-летний Абдельфаттах Харуше, был из лагеря беженцев Аскар в городе Наблус, примерно в 40 км к югу от Дженина.
Израильская армия заявила, что подозревает, что Харуше совершил обстрел из проезжающего мимо автомобиля в городе Хувара недалеко от Наблуса, в результате которого 26 февраля погибли двое израильских поселенцев.
Харуше был лидером вооруженного крыла базирующегося в Газе движения ХАМАС, Бригады аль-Кассам.
Он жил в доме в лагере беженцев Дженин вместе с другими бойцами, когда во вторник израильские силы совершили налет на лагерь и осадили их внутри дома, а затем обстреляли его ракетами и убили.
Рейд во вторник стал последним нападением Израиля на палестинских боевиков на оккупированном Западном берегу, в результате которого также были убиты мирные жители.
Во вторник вечером тысячи палестинцев ответили на призыв группировки "Логово льва" в Наблусе и вышли на улицы в знак протеста.
В конце января в ходе израильского рейда в Дженине погибли 10 палестинцев, в том числе пожилая женщина. Затем, 6 февраля, в ходе рейда в Иерихоне было убито пять человек, а 22 февраля в ходе другого рейда в Наблусе погибло 11 человек.
В этом году израильские силы убили по меньшей мере 68 палестинцев, а поселенцы убили пятерых палестинцев.