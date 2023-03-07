Еще один таджик погиб на войне в Украине

Российские власти передали родственникам тело убитого в Украине гражданина Таджикистана, сообщает Радио Озоди. По словам близких, 34-летний Ахмадали Нуров в начале осени прошлого года был завербован для участия в войне в Украине. Они сообщили также, что два года назад Ахмадали был приговорен к шести годам колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Неделю назад родственники Нурова заявили, что почти полгода у них нет никаких сведений о нем. «Жив он или мертв, мы не знаем. Месяц назад нам позвонил неизвестный человек и сообщил, что Ахмадали погиб, но его тело пока не найдено», говорит один из близких родственников Нурова.

Тело Ахмадали Нурова было передано родственникам 5 марта. По словам близких, в тот же день Нурова похоронили на малой родине - в районе Абдурахмони Джами Хатлонской области

Где и при каких обстоятельствах погиб таджикистанец, российские власти не сообщили.

В прошлом году, по данным источников, десятки таджикистанцев, отбывавшие срок в России, были завербованы ЧВК «Вагнер» для участия в войне в Украине.

Точных сведений о гражданах Таджикистана- заключенных российских колоний, убитых в войне в Украине, нет. Радио Озоди стало известно о гибели не менее десяти таджикистанцев, которые отбывали срок в России. Многих из них похоронили в Таджикистане. По сообщениям, один таджикистанец похоронен на кладбище «вагнеровцев» в Щелковском районе Подмосковья.

Таджикские власти неохотно комментируют сообщения о гибели своих граждан в Украине.