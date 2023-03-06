Столкновение в Нагорном Карабахе: есть погибшие и раненые

В Нагорном Карабахе произошло столкновение между силами Армении и Азербайджана, в результате чего несколько человек погибли.

Обо стороны сообщают о погибших и раненых.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, 5 марта азербайджанские оперативники намеревались проверить «транспортные средства, перевозившие оружие, боеприпасы, личный состав и мины из Армении в Ханкенди». В момент проверки, пишет министерство, армянские военные открыли огонь. В результате погибли и пострадали военные Азербайджана.

«В результате огня с противоположной стороны есть убитые и раненые военнослужащие Азербайджана. Другая сторона была подавлена ответным огнем», — пишет министерство.

В свою очередь, армяне же рассказывают, что якобы это «диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел» и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции никем не признанной (даже Ереваном) "Республики Арцах". В результате погибли трое полицейских, еще один пострадал.

Баку подчеркивает, что "в целях предотвращения подобных военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения Трехсторонней декларации, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении, а также немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана".