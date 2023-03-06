Пакистан: террорист-смертник убил офицеров полиции

В понедельник террорист-смертник убил девять полицейских и ранил еще 16 человек в результате нападения на их грузовик на юго-западе Пакистана.

«Террорист-смертник ехал на мотоцикле и врезался в грузовик сзади», — сказал AFP высокопоставленный сотрудник полиции Абдул Хай Аамир.

Инцидент произошел недалеко от Дадара, главного города округа Качи, примерно в 120 километрах к юго-востоку от Кветты в Белуджистане.

На фотографиях видно, как перевернутый полицейский грузовик стоит на дороге с разбитыми стеклами.

Мехмуд Нотезай, начальник полиции района Качи, сообщил AFP, что офицеры возвращались с недельной выставки крупного рогатого скота, где они обеспечивали безопасность.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

«Терроризм в Белуджистане является частью гнусной программы по дестабилизации страны», — заявил премьер-министр Шехбаз Шариф в заявлении, опубликованном его канцелярией.

Пакистанские силовики борются с многолетним мятежом в Белуджистане, а также с нападениями пакистанских талибов.

В прошлом месяце пять человек погибли, когда отряд смертников TTP штурмовал полицейский участок в портовом городе Карачи.

Это произошло всего через несколько недель после того, как в результате взрыва бомбы в полицейской мечети в городе Пешавар на северо-западе погибло более 80 офицеров — ответственность за нападение взяла на себя группа, иногда связанная с талибами.

Страна сталкивается с политическими, экономическими и экологическими кризисами, а также с ухудшением ситуации в области безопасности, в ходе которой армия и полиция все чаще становятся объектами нападений.

Белуджистан — самая большая, наименее населенная и самая бедная провинция Пакистана.

У него богатые природные ресурсы, но местные жители давно утверждают, что не получают справедливой доли от этих богатств.