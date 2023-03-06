Чечня: новая операция преемник?

Кадры со встречи Путина со старшим сыном Рамзана Кадыровым Ахматом Кадыровым многим наполнили кадры почти двадцатилетней давности, когда Путин так же принял в Кремле самого Рамзана Кадырова после убийства его отца Ахмата Кадырова.

Правда, в отличие от тех событий Рамзан Кадыров жив. Но вот состояние его здоровья это притча во языцех и в Чечении, и в России, а теперь уже и не только. Не так давно немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что у Рамзана Кадырова, судя по всему, серьезные проблемы с почками.

Причем, прошедшая встреча Путина со старшим сыном Кадырова указывает на то, что к этим проблемам серьезно относятся как в семье Кадыровых, так и в Кремле. Иначе сложно объяснить тот факт, что Ахмата II Кадырова Путин принял в Кремле одного, без вроде как еще живого отца, что противоречит политической субординации, если воспринимать его как члена команды своего отца. Но зато вполне логично, если воспринимать его как будущего преемника своего отца.

И в этом контексте нельзя не заметить, что проблемы с почками или с чем-то другим, из-за которых в скором времени может понадобиться новый преемник, необязательно должны иметь "естественное" происхождение. Ведь, например, один из членов команды Кадырова Апти Алаутдинов недавно был отравлен совершенно официально. А индустрия отравлений Кремля после разоблаченного отравления Навального "прославилась" на весь мир.

В этой связи стоит отметить и то, что обстоятельства убийства Ахмата Кадырова-старшего, после которого ему на смену заступил Рамзан Кадыров, тоже далеко неочевидны. Да, ответственность за него на себя взяло вооруженное сопротивление, но это отнюдь не противоречит тому, что кто-то мог поспособствовать утечке в это сопротивление важной информации и облегчить проведение такой акции.

Ведь как ни относись к фигуре Ахмата Кадырова-старшего, но очевидно, что он был фигурой с политическим опытом и амбициями, несопоставимыми с теми, которыми обладал заступивший ему на смену сын, всецело зависимый от Кремля и лояльный ему. Да и убийство это, как говорят, произошло в скором времени после того, как Ахмат Кадыров-старший поставил перед Кремлем вопрос о необходимости заключения между Чеченской Республикой и Россией договора вроде того, который тогда действовал у нее с Татарстаном. Что точно не вписывалось в планы Кремля, уже взявшего курс на отказ от всех подобных договоров и сворачивание суверенитетов республик.

Как знать, не повторяется ли сейчас та же история. За двадцать лет уже сам Рамзан Кадыров приобрел какой-никакой политический опыт и вес. А ненавидят его отнюдь не только сторонники независимости Чечении, для которых он скорее следствие проблемы (оккупации), чем ее причина, но многочисленные недоброжелатели в Москве и возможно в Грозном (оккупированном Джохаре).

Семнадцатилетний же сын Кадырова в качестве его преемника будет куда более беспроблемным для таких кругов, чем его отец. Так же, как и он сам двадцать лет назад оказался куда более удобным, чем его отец.

Так что, не исключено, что мы являемся очевидцами начала новой операции преемник в Чечении. Кто знает, не последует ли за ней и новая операция преемник в самом Кремле?