Катар: никакой нормализации асадизма до политических реформ в Сирии

Катар подтвердил, что его позиция по отношению к сирийскому режиму не изменится, пока не будет достигнуто реальное политическое решение сирийского кризиса.

«Причины для замораживания членства Сирии в Лиге арабских государств все еще существуют», — заявил во вторник на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

«Если не будет реального политического решения, позиция Катара по этому вопросу не изменится», — добавил он.

Несколько арабских стран и стран Персидского залива ускорили шаги по нормализации отношений с сирийским режимом после землетрясений, обрушившихся на страну 6 февраля, и направили спасательные группы на фоне разговоров об усилиях по восстановлению членства Дамаска в Лиге арабских государств, которое было приостановлено с 2011 года.

В воскресенье несколько спикеров арабского парламента прибыли в сирийскую столицу Дамаск с визитом, который, по их словам, был направлен на то, чтобы выразить поддержку своих стран Сирии после стихийного бедствия.

Визит последовал за визитами арабских лидеров в Сирию и их встречей с Башаром Аль-Асадом, в том числе министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади и министра иностранных дел ОАЭ Абдуллаха бен Заид Аль Нахайяна.

Однако Катар вновь заявил о своем неприятии нормализации отношений с режимом Асада, призвав к урегулированию сирийского кризиса путем полного выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности, призывающей все стороны прекратить нападения на гражданские объекты, и просит собрать стороны для переговоров и провести выборы под наблюдением ООН, чтобы добиться политической реформы.