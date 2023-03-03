Миграция из Чечни: в прошлом году уехало больше людей за границу, чем в предыдущем

Миграция жителей Чечни из России выросла в четыре раза по итогам 2022 года. За весь прошлый год из Чечни в другие страны уехали порядка 1300 жителей – это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Основным направлением отъезда стали страны СНГ. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Согласно данным Росстата, в 2021 году из России уехали 329 жителей Чечни, а в следующем году это число выросло до 1273. Из них 1128 эмигрировали в страны СНГ. Также в три раза выросло число чеченцев, переехавших в дальнее зарубежье – если в 2021-м таких официально было всего 43, то по итогам прошлого года порядка 150.

Но понятное дело, что это далеко на все. Ведь по оценкам работающих в Чечне правозащитников, демографов и журналистов, полагаться только на статистику в республике нельзя – цифры могут быть приукрашены в ту или иную сторону, в зависимости от того, что выгодно властям. Так, независимый демограф Алексей Ракша указывал на относительно низкую достоверность демографических данных по региону, предположив, что вероятные объемы миграции могут быть еще выше.

Отметим, что внутрероссийская миграция чеченцев тоже существенно выросла. Из Чечни уезжает больше людей, чем приезжает в нее.

Разумеется, главным виновников этой миграции является тот самый человек, который недавно объявил себя "Отцом народа".