Арабская исследовательская OSINT платформа опубликовала критику голландского самопровозглашенного эксперта по землетрясениям, который получил огромное количество подписчиков в Твиттере за «предсказание» землетрясений. OSINT это разведка по открытым источникам (Open-source intelligence).

Фрэнк Хугербитс привлек внимание в социальных сетях после того, как за несколько дней до турецко-сирийского землетрясения 6 февраля написал в Твиттере, что землетрясение произойдет в регионе Леванта «рано или поздно».

Сразу после землетрясения этот твит вызвал гнев у некоторых пользователей социальных сетей, которые заявили, что правительства должны были действовать и защищать людей. Около 50 000 человек в Сирии и Турции погибли в результате разрушительного землетрясения.

Эксперты-сейсмологи поспешили проигнорировать твит Хугербитса, заявив, что землетрясения просто невозможно предсказать.

Несмотря на это, турецкие СМИ продолжают изобиловать сообщениями о том, когда в стране произойдет следующее крупное землетрясение. Не особенно помогают даже усилия правительства по борьбе с дезинформацией, а профиль Хугербитса в Твиттере продолжает расти, и теперь у него более миллиона подписчиков.

"Икад", которая утверждает, что является первой в арабском мире платформой разведки с открытым исходным кодом (OSINT), заявила в понедельник, что часть очевидного успеха Хугербитса в прогнозировании землетрясений связана с огромным объемом предупреждающих твитов, которые он публиковал для частей мира, уже подверженных землетрясениям. Проще говоря, он так много и часто спамил "предупреждениями", что некоторые из них действительно сбылись. ДАже сломанные часы раз в день показывают точное время.

Платформа назвала подход Хугербитса «своего рода игрой вероятностей».

Она также перечислила ряд не сбывшихся предсказаний землетрясений, сделанных самозваным экспертом.

Чтобы помочь в борьбе с дезинформацией, Twitter добавил отказ от ответственности к твитам от Хугербитса и других, которые утверждают, что могут предсказывать землетрясения.