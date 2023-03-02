Афганские дипломаты вернулись в Турцию и Иран

Ранее на этой неделе талибское правительство Афганистана официально направило своих представителей в посольство страны в Тегеране и консульство в Стамбуле, несмотря на то, что ни Иран, ни Турция формально не признают Исламский Эмират Афганистан как официальное правительство страны.

Эти шаги — лишь последний пример дипломатических прорывов, достигнутых талибами на Ближнем Востоке и в Центральной Азии в их попытке покончить с международной изоляцией.

В воскресенье Фазель Мохаммад Хаккани был назначен временным поверенным в делах в Тегеране. На следующий день министерство иностранных дел Афганистана объявило Гульмат Хан Задрана новым генеральным консулом в Стамбуле.

Хотя ни Турция, ни Иран не признают Исламский Эмират в качестве официального правительства, у обоих имеются относительно теплые отношения с талибами.

Каждая из этих стран сохранила свое дипломатическое присутствие в стране с тех пор, как Исламский Эмират вернулся к власти в августе 2021 года, несмотря на то, что обе являются союзниками бывшего правительства, поддерживаемого Западом.

Кроме того, обе страны продолжают депортировать тысячи беженцев обратно в Афганиста.

Тегеран также столкнулся с многолетними обвинениями в том, что он помогал и подстрекал Талибан, когда они были вооруженной оппозиционной группой, сражавшейся с правительством бывшей Исламской Республики и западными силами, которые его поддерживали.

По крайней мере, с 2016 года жители и официальные лица в провинциях Герат, Фарах, Газни, Гильменд и Кандагар утверждали, что Тегеран поддерживает Талибан.

Дипломатические шаги на этой неделе делают Иран и Турцию последними в списке недавних назначений на Ближнем Востоке и в Азии афганского министерства иностранных дел.

С осени 2021 года Исламский Эмират назначил дипломатов на различные должности в посольствах и консульствах Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Катара, Саудовской Аравии и Малайзии.

Хассан Саак, политический аналитик из Кабула, говорит, что эти последние назначения на самом деле являются кульминацией усилий, которые начались задолго до формального возвращения Исламского Эмирата к власти.

«В течение многих лет делегации отправлялись в соседние страны и страны Азии, с которыми у Афганистана были отношения и взаимодействие», — говорит Саак.

Саак говорит, что недавнее принятие дипломатов Талибана является признаком того, что многие из этих стран теперь считают, что Исламский Эмират, похоже, выполняет свои обещания относительно того, как он будет вести свое правительство и обеспечивать безопасность в Афганистане.

Но Андреас Криг, профессор Королевского колледжа Лондона, специализирующийся на Ближнем Востоке, придерживается гораздо менее радужного взгляда на причины дипломатических шагов Исламского Эмирата.

Для него недавние решения Турции и Ирана являются скорее признанием «статус-кво», чем наградой за хорошее поведение Исламского Эмирата.

Вместо этого, по его словам, взаимодействие с Исламским Эмиратом «абсолютно важно» для доставки гуманитарной помощи.

По мнению Крига Запад уже передал большинство вопросов, касающихся Афганистана, «странам Персидского залива и другим посредникам», таким как Катар, который принимал делегации талибов в Дохе с 2011 года, когда тогдашний президент США Барак Обама впервые призвал к мирным переговорам с группой.

Поскольку Запад занят Украиной, а региональные посредники в основном приняли статус-кво, Криг говорит, что растущее присутствие талибов в международных миссиях Афганистана является частью «неизбежной нормализации» группировки.

И Исламский Эмират надеется воспользоваться этим импульсом.

Политолог Саак говорит, что они уже работают над усилением своего дипломатического корпуса.

«Количество студентов, обучающихся в Дипломатическом колледже имени Мусы Шафика, сейчас находится на пике», — сказал Саак.