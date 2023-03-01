Кадыров в воображаемом мире, а саудиты в Киеве

Рамзан Кадыров обратился к арабской аудитории, дав интервью телекомпании Asharq News, в котором в очередной раз попытался представить т.н. "СВО" как "джихад".

Аргументация не изменилась - на Западе геи и сатанисты, Запад поддерживает Украину, а значит, Россия в Украине воюет против геев и сатанистов, защищая тем самым Ислам.

Кто при этом правит самой России и как относятся к Исламу в ней при этом остается за скобками. А жаль, потому что было бы интересно услышать например комментарий о попавшем в интернет явно гейском стриптизе генерал-лейтенанта Александра Матовникова, который не просто является командующим российской военной группировкой в Беларуси, но и был одно время полпредом президента на Северном Кавказе.

То есть, вот таких гей-стриптизеров Москва посылает управлять мусульманами, и в частности бороться с Исламом, и после этого кто-то еще говорит о том, где геи, а где нет.

Меж тем, сработавшая поначалу на определенную аудиторию в арабском мире, кремлевская пропаганда судя по всему уже перестает "заходить". Ярким симптомом чего стал недавний открытый визит в Киев министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Сам по себе такой публичный визит в условиях войны уже является демонстрацией позиции. А в данном случае ему сопутствовало еще и обещание оказать Украине помощь нефтепродуктами на 400 миллионов евро. Что в условиях войны между ней и Россией прямо означает помощь одной из воюющих сторон против ее противника.

Итого, основные ключевые страны суннитского Исламского мира - Турция, Саудовская Аравия, Пакистан, Марокко, так или иначе содействуют Украине в борьбе с Россией. У которой из союзников только шиитский Иран, алавитский режим Асада и бедолаги из Мали, подмятые вагнеровцами.

Поэтому, как бы Кадыров и сотоварищи ни пытались поддерживать свой информационный воображаемый мир, в котором мусульмане ведут джихад против Украины под руководством амира Путина, реальность выглядит несколько иначе. А точнее, совсем иначе.