В Крыму снова обыски у крымских татар. Их подозревают в диверсии на железной дороге.

Российские силовики провели обыск в доме крымских татар Джемиловых в селе Приятное Свидание Бахчисарайского района Крыма в связи с повреждением железной дороги в селе Почтовое. Об этом «Крымской солидарности» сообщил Абдульазиз Джемилов, в дом родителей которого приходили силовики.

По его словам, обыск начался примерно в 6 часов утра. ФСБ РФ заявила, что «проверяет версию» якобы причастности старшего брата Абдульазиза – Абдуллы к повреждению железной дороги в Крыму. Последнего не было дома. Во время обыска российские силовики запрещали Джемиловым звонить адвокатам. Джемиловы отказались подписывать протокол обыска, уточнил Абдульазиз. Официально российская ФСБ не сообщила об этом.

Вечером 23 февраля в Бахчисарайском районе Крыма неизвестные повредили железную дорогу. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов.

Пророссийский пропагандист Александр Талипов, который сотрудничает с российскими силовиками в Крыму, назвал произошедшее «диверсией». По его данным, «взрыва не было, работали переносной сваркой и вырезали часть полотна». Он утверждает, что «проводятся оперативные мероприятия, личность подозреваемых установлена». Российские силовики официально не сообщали о причинах произошедшего.