В Ираке вступил в силу запрет на алкоголь

Решение правительства о запрете алкоголя в Ираке вызвало споры в стране с мусульманским большинством, и многие теперь утверждают, что этот шаг идет вразрез с плюрализмом Ирака.

Одобренный иракским парламентом в 2016 году, закон был опубликован в официальном вестнике страны только в в среду на прошлой неделе, тем самым официально вступив в силу.

Статья 14 закона предусматривает запрет на импорт, производство или продажу алкогольных напитков всех видов в Ираке. Во втором абзаце статьи говорится, что нарушители закона могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 25 миллионов иракских динаров, что составляет примерно от 6 800 до 17 100 долларов США по официальному рыночному курсу.

Этот шаг вызвал дискуссию, поскольку некоторые заявили, что он не принимает во внимание немусульманское меньшинство в стране, которое может употреблять алкоголь.

Парламентарий-христианин Фарук Ханна Атто заявил, что закон противоречит принципу индивидуальных свобод и самим основам конституции Ирака, «в которой подчеркивается уважение к свободам и демократии».

Он сказал, что закон не применялся в течение примерно шести лет после прохождения через парламент из-за его деликатности.

«Ирак — страна, характеризующаяся религиозным, националистическим и сектантским плюрализмом, и такого рода законы не могут быть навязаны всем, потому что есть те, кто употребляет алкоголь, а для других эти напитки запрещены и представляют для них красную черту», ​​— сказал он. рассказали местные СМИ.

"Но все ориентации, мнения, религии и секты должны уважаться", - добавил он.

Законодатель сказал, что запрет может подтолкнуть молодежь к использованию других веществ, таких как наркотики, что представляет большую угрозу для иракского общества.

Несколько пользователей Twitter поддержали заявления Атто о том, что запрет может способствовать употреблению наркотиков.

«Такие законы несоизмеримы с религиозным и интеллектуальным разнообразием Ирака, и они являются попытками создать государство, подобное государству мифа Аль-Багдади!» — написал политический и экономический аналитик Хамза Аль-Хардан, имея в виду бывшего лидера группировки «Исламское государство».

«Решения, которые негативно отразятся на законодателе и обществе, потому что конституция гарантирует общественные и гражданские свободы. Вы больше не поддерживаете распространение наркотиков!» добавил он.

Другой человек написал: «Правда. В стране так много проблем, и все, что вас волнует, это запрет алкоголя. Разве вы не думали, что Ирак религиозно разнообразен и имеет посольства и иностранные компании».

Напомним, что число христиан и других немусульманских меньшинств сократилось в Ираке за десятилетия из-за конфликтов и нестабильности, преследований со стороны экстремистов и экономических кризисов.

По неофициальным данным, в ближневосточной стране с населением 43,5 миллиона человек мусульмане составляют более 95 процентов. Остальные это христиане, езиды, зороастрийцы, бахаи и другие. И вот именно из-за этих менее 5% Ирак якобы не должен принимать закон о запрете алкоголя. Демократия, которая традиционно понимается как власть народного большинства, здесь явно уступает место мнению привилегированных меньшинств.