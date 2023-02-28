Нетаньяху заявил, что строительство поселений на Западном берегу не замораживается

Всего через несколько часов после того, как Иордания провела встречу между Израилем и Палестинской администрацией в городе Акаба на Красном море, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что строительство израильских поселений на оккупированном Западном берегу будет продолжаться.

Воскресная встреча, в которой также приняли участие Египет и США, была созвана для обсуждения шагов по деэскалации напряженности на фоне всплеска насилия на оккупированных палестинских территориях.

Министерство иностранных дел Иордании опубликовало заключительное заявление саммита в Акабе, в котором говорится: «Правительство Израиля и Палестинская национальная администрация подтвердили свою совместную готовность и приверженность немедленной работе по прекращению односторонних мер в течение 3-6 месяцев».

«Это включает в себя обязательство Израиля прекратить обсуждение любых новых единиц поселений в течение четырех месяцев и приостановить выдачу разрешений на любые аванпосты в течение шести месяцев», — добавил он.

Участники договорились снова встретиться в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх в следующем месяце для дальнейших переговоров.

Однако после того, как заявление было обнародовано, Нетаньяху написал в Твиттере, что «замораживания строительства поселения не будет».

«Строительство и разрешение в Иудее и Самарии будут продолжаться в соответствии с первоначальным планом и графиком строительства без изменений», — сказал он, используя еврейский термин для оккупированного Западного берега.

По международному праву поселения, построенные на оккупированных территориях, считаются незаконными.

Ряд высокопоставленных министров Израиля также подтвердили, что израильское правительство не будет временно останавливать объявление о новых незаконных поселениях.

В заявлении, сделанном в воскресенье вечером, советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, который возглавлял израильскую делегацию на саммите, заявил, что в ближайшие месяцы Израиль санкционирует девять уже построенных поселений и утвердит 9500 единиц поселений на оккупированном Западном берегу.

«Вопреки сообщениям и твитам о встрече в Иордании, в политике Израиля нет никаких изменений», — сказал Ханегби.