О росагентах на "Утро Дагестана"

"Голос Ислама" представляет вниманию своих читателей запись эфира, состоявшегося вчера в чате популярного телеграм-канала "Утро Дагестана".

Как известно, в последнее время Кремль навешивает ярлык "иноагентов" на многих лидеров мнений, влияющих на общество в невыгодном ему направлении, представляя дело так, что все они работают на иностранные интересы.

Участники эфира решили подойти к делу иначе и обсудить феномен росагентов, то есть, проводников политики российского режима в среде русскоговорящих мусульман. В эфире участвовали Абдуллах Шамиль, Гасан Гаджиев, Абу Яхья (канал "Горец"), Салман Север, Али Чаринский, Фарук Шами.

Беседу можно прослушать по этой ссылке https://youtu.be/bIRdq7U_VIg

Ниже для удобства приводим ее тайм-коды:

до 00:31. Абдуллах Шамиль. История создания Муфтиятов в России.



с 31:00 до 34:50. Керим Гамидов, Англия.



с 35:00 до 52:30. Салман Север, Норвегия.



с 52:30 до 54:00. Абдуллах Шамиль, Турция.



с54:00до1:16:00.Гасан Гаджиев,Нидерланды.



с1:16:00до 1:19:00. Абдуллах Шамиль.



с1:19:48 до 1:22:17. Гасан Гаджиев.



с 1:22:00 до 1:32:00. Фарук Шами.



с 1:32:00 до 1:35:10. Абдуллах Шамиль.



с 1:35:00 до 1:43:00. Фарук Шами.



с 1:43:20 до 1:52:33. Али Чаринский, Украина.



с 1:52:36 до 1: 53:45. Абдуллах Шамиль.



с 1:53:46 до 2:03:00. Горец.



с 2:03:00 до 2:04:00. Абдуллах Шамиль.



с 2:04:00 до 2:09:30. Гасан Гаджиев.



с 2:09:31 до окончания. Абдуллах Шамиль.

Приятного и полезного времяпровождения!