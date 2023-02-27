В Европе чеченцы диаспоры провели акции против российского империализма

В Брюсселе 25 февраля на площади Альбертина прошел массовый митинг представителей чеченской диаспоры, приуроченный к годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей, а также началу российского вторжения в Украину, сообщает издание Кавказ.Реалии. Участниками акции стали порядка 200 представителей диаспоры из разных стран Европы.

"На посвященном депортации памятном митинге выступили представители разных диаспор – украинцы, белорусы, азербайджанцы, грузины. Также приехали чеченцы из Австрии, Германии, Франции, Финляндии и других стран, многие из них выступили, говоря о важности сохранения памяти о депортации и новых преступлениях Кремля", – рассказала представитель Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева.

Участники митинга держали флаги Ичкерии, Украины, Грузии, различные плакаты. После этого они присоединились к общему маршу против войны с Украиной.

По оценке организаторов, участниками шествия стали более 10 тысяч человек. Они несли плакаты с надписями "Путин, гори в аду", "Остановите Путина, остановите войну", "Украина победит – победит демократия", пели гимн Украины и народные песни.

Основательница организовавшей шествие украинской общественной организации Promote Ukraine Марта Барандий приняла делегацию чеченской диаспоры и дала слово ветерану движения за независимую Ичкерию Ахмеду Закаеву.

Ранее также в Париже состоялись два митинга, посвященных годовщине сталинской депортации чеченского и ингушского народов.

В одном митинге приняли участие представители чеченской диаспоры, тему памяти о репрессиях в отношении вайнахов совместили с выступлением против российской агрессии в Украине, к которому присоединились украинские активисты, сообщает телеканал "Белсат".

"Агрессия России против Украины и геноцид чеченцев и ингушей в 1944 году были приурочены к Дню советской армии или к Дню защитника отечества – 23 февраля. Существует такая отвратительная традиция российских политиков приурочивать свои агрессивные действия к какой-нибудь дате национального праздника", – заявил председатель базирующегося во Франции движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов.

Второй митинг в Париже был организован французской правозащитной ассоциацией Comité Tchétchénie, существующей с 1999 года и занимающейся просветительством и поддержкой чеченских беженцев.

Также 23 февраля публичная акция чеченской диаспоры, посвященная годовщине сталинской депортации, прошла перед офисом ООН в Вене. Ее организатором стало представительство непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Австрии.