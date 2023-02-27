"Черные жизни важны" в Тунисе?

Президент Туниса Кайс Сайед заявил, что нелегальная иммиграция из стран Африки к югу от Сахары направлена на изменение демографического состава Туниса.
Его комментарии на заседании Совета национальной безопасности во вторник последовали за арестами десятков мигрантов в этом месяце в ходе репрессивных мер.
«Необъявленная цель последовательных волн нелегальной иммиграции состоит в том, чтобы считать Тунис чисто африканской страной, не имеющей отношения к арабским и исламским нациям», — сказал Саид, добавив, что приток нелегальных мигрантов должен быть быстро прекращен.
Он добавил, что неназванные партии за последнее десятилетие заселяли африканских мигрантов в Тунисе за деньги.
Активисты, которые на этой неделе уже осудили то, что они называют разжиганием ненависти в адрес африканских мигрантов, назвали комментарии президента расистскими.
«Это расистский подход, как и кампании в Европе», — заявил представитель Тунисского форума за экономические и социальные права Ромдан Бен Амор.
«Президентская кампания направлена на то, чтобы создать воображаемого врага для тунисцев, чтобы отвлечь их от их основных проблем».
Сотни людей вышли на улицы столицы Туниса, чтобы осудить президента Кайса Сайеда, обвинив его в расистских высказываниях и ненавистнических высказываниях в адрес беженцев.
В субботу демонстранты вышли на марш, чтобы осудить расизм и потребовать от президента извинений за свои высказывания.
Поскольку ситуация для африканцев в Тунисе становится все более напряженной и рискованной, агентство AFP сообщило в субботу, что граждане Кот-д-Иувара направляются в свое посольство в Тунисе, чтобы попросить помощи при выезде из страны.
Тунис является основным транзитным пунктом для мигрантов и беженцев, стремящихся пересечь Средиземное море в Европу, включая растущее число как тунисцев, так и выходцев из других африканских стран.
Черные тунисцы составляют от 10 до 15 процентов населения, и правозащитные группы заявляют, что страна недостаточно сделала для борьбы с расизмом.