"Черные жизни важны" в Тунисе?

Президент Туниса Кайс Сайед заявил, что нелегальная иммиграция из стран Африки к югу от Сахары направлена ​​​​на изменение демографического состава Туниса.

Его комментарии на заседании Совета национальной безопасности во вторник последовали за арестами десятков мигрантов в этом месяце в ходе репрессивных мер.

«Необъявленная цель последовательных волн нелегальной иммиграции состоит в том, чтобы считать Тунис чисто африканской страной, не имеющей отношения к арабским и исламским нациям», — сказал Саид, добавив, что приток нелегальных мигрантов должен быть быстро прекращен.

Он добавил, что неназванные партии за последнее десятилетие заселяли африканских мигрантов в Тунисе за деньги.

Активисты, которые на этой неделе уже осудили то, что они называют разжиганием ненависти в адрес африканских мигрантов, назвали комментарии президента расистскими.

«Это расистский подход, как и кампании в Европе», — заявил представитель Тунисского форума за экономические и социальные права Ромдан Бен Амор.

«Президентская кампания направлена ​​на то, чтобы создать воображаемого врага для тунисцев, чтобы отвлечь их от их основных проблем».

Сотни людей вышли на улицы столицы Туниса, чтобы осудить президента Кайса Сайеда, обвинив его в расистских высказываниях и ненавистнических высказываниях в адрес беженцев.

В субботу демонстранты вышли на марш, чтобы осудить расизм и потребовать от президента извинений за свои высказывания.

Поскольку ситуация для африканцев в Тунисе становится все более напряженной и рискованной, агентство AFP сообщило в субботу, что граждане Кот-д-Иувара направляются в свое посольство в Тунисе, чтобы попросить помощи при выезде из страны.